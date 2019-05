Meteo di martedì: rischio gelo in pianura e valli interne

PREVISIONI METEO: una volta che il fronte freddo, accompagnato dalle intense precipitazioni, è definitivamente passato, il tempo si rimetterà al bello, ma le temperature resteranno basse per il periodo stagionale.

La permanenza di isoterme (valori di temperatura) di appena +1/2°C a 1500 metri di quota, almeno 5°C inferiori alla norma, la serenità del cielo notturno, la presenza di imponenti masse di neve sulle zone appenniniche, potrebbero far sì che la mattina di martedì 7 Maggio le temperature minime al suolo raggiungano valori al di sotto dello zero, una gelata del tutto inedita in questo periodo dell'anno.

Le mappe del modello matematico canadese GEM, mostrano per le ore 5 del mattino di martedì prossimo un panorama di temperature al di sotto dello zero su tutte le vallate appenniniche, quelle vicine alla dorsale appenninica, ma anche su diverse pianure e vallate interne, dall'Emilia fino alla Toscana, Umbria ed Abruzzo.

Si tratta di una situazione molto pericolosa per le nostre colture agricole, diverse delle quali già in avanzata fase vegetativa.

Inoltre si tratta di una situazione inedita su gran parte delle località del Centro Sud, anche su zone interne, non è mai gelato in Maggio, mentre al Nord Italia si sono avuti rarissimi episodi di gelo (come a Torino, ad esempio).

