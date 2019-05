Domenica, meteo gelido, ma anche forti precipitazioni

Per l'evoluzione meteo per domani, è senz'altro degna di nota anche il quantitativo di precipitazioni che potrebbero cadere. Quelle che noi elenchiamo, sono delle stime derivanti da calcoli estrapolati dall'ultima elaborazione del modello matematico di nostra fiducia.

Tutti i modelli matematici di previsione, mostrano precipitazioni ragguardevoli in Emilia-Romagna, ed in effetti le previsioni meteo puntuali prospettare ebbero precipitazioni veramente imponenti.

Andando a esaminare i quantitativi di precipitazioni in Appennino, questi potrebbero raggiungere in alcune località anche 150 mm in 24 ore. Ciò non significa che cadrà un metro e mezzo di neve, anche perché in una prima fase la quota neve sarà abbastanza elevata.

Suggeriamo assolutamente di considerare i valori pluviometrici indicati in una visione d'insieme, al fine di avere un'idea dell'entità del maltempo, che in alcune aree potrebbe essere parecchio rilevante.

I modelli matematici di previsione, generalmente hanno difficoltà a prevedere la localizzazione esatta dei temporali, e la quantità di pioggia che essi produrranno. Pertanto i dati superiori ai 100 mm che vediamo, potrebbero derivare dal manifestarsi i temporali, fenomeni comunque da confermare per quelle zone soprattutto come intensità. Va anche detto che l'Emilia-Romagna dovrebbe trovarsi in una condizione chiamata stau, così come anche parte le Marche. Perciò in queste aree è presumibile che possano esserci piogge piuttosto abbondanti.

Precipitazioni capoluoghi italiani per il giorno 5 maggio 2019

Cesena 142 mm

Rimini 113 mm

Pesaro 109 mm

Ravenna 94 mm

Forlì 92 mm

Urbino 65 mm

Piacenza 41 mm

Parma, Bologna, Reggio nell'Emilia 39 mm

Modena 38 mm

Rovigo 36 mm

Ferrara 34 mm

Venezia 33 mm

Lodi 24 mm

Padova, Treviso 23 mm

Cremona 22 mm

Vicenza, Genova 21 mm

Belluno 20 mm

Mantova 19 mm

Macerata 17 mm

Perugia 16 mm

Siena 15 mm

Pisa 14 mm

Verona, Rieti, Lucca, Firenze, Arezzo, Ancona 12 mm

Terni, Livorno, Pavia 11 mm

Latina, Roma 10 mm

Brescia, Ascoli Piceno, Cosenza, Frosinone 9 mm

Prato, Caserta, Vibo Valentia 8 mm

Viterbo, Pistoia 7 mm

Trento, Grosseto, Fermo 6 mm

Lecce, Isernia, La Spezia 5 mm

Napoli, Carrara 4 mm

Salerno, Gorizia, L'Aquila, Massa, Avellino, Brindisi 3 mm

Bari, Alessandria, Savona, Taranto 2 mm

Udine, Bolzano, Bergamo, Trapani, Trieste, Sassari, Benevento, Iglesias, Tempio Pausania 1 mm

