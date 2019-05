Meteo domenica da pieno inverno. TEMPORALI, GRANDINE e NEVE a bassa quota

Ci apprestiamo a vivere una fase meteo particolarmente turbolenta ed anomala, con il tardivo ritorno del clima rigido a primavera inoltrata. Il blocco d'aria fredda artica ha ormai invaso il Centro Europa, con un brusco calo termico e temperature invernali.

La sfuriata artica fuori stagione è pronta a determinare un grosso scombussolamento meteo, con un durissimo colpo alla primavera. L'Italia, in questo frangente, è alle prese con un'ondata di maltempo, per una depressione che precede l'ingresso ormai imminente dell'impulso polare.

Meteo di maggio a rischio gelo sull'Europa centro-occidentale

Il freddo si addosserà nelle prossime ore sulle Alpi, per poi tuffarsi sul Mediterraneo sia attraverso la Valle del Rodano che dalla Porta della Bora, a causa dell'ulteriore cedimento barico e della formazione di un minimo ciclonico sul Mar Ligure in successivo spostamento sull'Adriatico.

Questo radicale scompiglio atmosferico si concretizzerà sulla nostra Penisola, con freddo, temporali, vento e nevicate fino a quote basse. Ma vediamo il dettaglio dell'evoluzione meteo prevista per domani, domenica 5 maggio.

Meteo domenica e lunedì: FREDDO, con VENTO di raffica anche oltre 100 km orari

Maltempo essenzialmente sulla Lombardia e sul Nord-Est, con fenomeni più intensi in Emilia Romagna. La neve colpirà soprattutto le aree appenniniche, scendendo anche attorno ai 400/600 metri in Emilia con fiocchi possibili anche a quote più basse durante i rovesci più forti e per possibili condizioni di omotermia.

Ampie aperture del cielo saranno invece presenti tra Piemonte e Ponente Ligure. Rovesci e grandinate sono attesi anche tra Levante Ligure, Toscana, Umbria e Marche, in estensione al resto del Centro Italia. Neve sull'entroterra ligure oltre i 600 metri.

La neve colpirà anche le aree centrali appenniniche, inizialmente dagli 800/1000 metri, poi entro sera fiocchi localmente fino in collina specie su Marche, Umbria e nord dell'Abruzzo. Variabilità al Sud, con solo qualche precipitazione sui settori tirrenici in intensificazione serale.

