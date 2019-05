Meteo 7 giorni: PIOGGE e TEMPORALI. FREDDO ARTICO nel weekend, con NEVE

METEO SINO ALL'8 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Ci avviamo di gran carriera verso un drastico cambiamento meteo, con l'arrivo in grande stile di quel colpo di coda invernale tanto annunciato. Aria fredda si sta mettendo in moto dalla Scandinavia verso il Centro Europa, a cui si accompagna una perturbazione che inizia ad influenzare l'Italia a partire dalle regioni settentrionali con piogge, temporali e grandine.

Meteo al 14 MAGGIO, dall'INVERNO all'ESTATE, tanti TEMPORALI

Il freddo dilagherà ben presto in Europa, con brusco calo termico e temperature da pieno inverno in Scandinavia, Regno Unito e settori del Mare del Nord. In Italia risentiremo di un crescente peggioramento, a causa del cedimento di bassa pressione e della formazione di un minimo ciclonico sul Mar Ligure, a seguito del graduale affondo della saccatura scandinava.

Questo rilevante sconquasso atmosferico si realizzerà prima in Europa e poi sull'Italia, con freddo tardivo e nevicate. Il freddo tardivo potrebbe risultare davvero intenso per il periodo! Temperature come in inverno e neve a bassa quota saranno gli ingredienti principali del meteo degli ultimi giorni di settimana.

Freddo intenso in Italia: durata della fase meteo

METEO INVERNALE IN GRANDE STILE, CON NEVE FINO A QUOTE BASSE

L'Europa Centro-Settentrionale subirà i massimi effetti della colata artica con gelo e spruzzate di neve in pianura. Tutto si innescherà a seguito dell'ulteriore elevazione dell'anticiclone oceanico in espansione verso l'Islanda e la Groenlandia. Sul bordo orientale dell'anticiclone si metterà in moto l'aria molto fredda, legata ad un lobo del Vortice Polare sulla Scandinavia.

METEO: final Warming e Stratwarming, occasioni per freddo in Italia

Si creeranno quindi i presupposti per il dilagare dell'aria artica prima sul cuore del Continente e poi, più attenuata, sul Mediterraneo, a seguito dell'affondo verso sud della saccatura artica. Vi è la possibilità di un rilevantissimo abbassamento delle temperature, che si porteranno molto sotto la media soprattutto al Centro-Nord, con neve a quote basse sui rilievi entro domenica.

Il rischio è quello di pagare a carissimo prezzo un'ondata di freddo così importante a primavera ormai inoltrata, in caso di gelate tardive che potrebbero probabilmente manifestarsi persino sull'Italia anche in alcune zone di pianura a cavallo fra il weekend e l'inizio della nuova settimana. Le gelate saranno più forti in Europa e giungeranno a seguito di spruzzate di neve fino in pianura.

FREDDO, poi CALDO: previste temperature da capogiro

METEO PER VENERDI' 3 MAGGIO, ULTERIORE PEGGIORAMENTO

L'instabilità atmosferica si manifesterà al Nord, con piogge e temporali che risulteranno più diffusi e consistenti sulle pianure a nord del Po, specie tra Est Lombardia e Triveneto. Rovesci e temporali di una certa intensità coinvolgeranno anche Basso Piemonte, Liguria Centro-Orientale ed Alta Toscana, mentre sul resto del Nord avremo variabilità con tendenza a peggioramento sull'Emilia.

Enorme DEPRESSIONE INVERNALE sul Nord Europa

Da segnalare qualche rovescio anche su aree interne tra Umbria e Marche. Tornerà a cadere la neve sulle Alpi, anche se per il momento a quote ancora superiori ai 1600/1800 metri. La situazione sarà più tranquilla sul resto del Centro-Sud, ma con tendenza a peggioramento per l'inserimento di un fronte nuvoloso, generato dall'interazione di aria più fresca atlantica con quella mediterranea.

Entro sera qualche scroscio di pioggia o temporale raggiungerà il Sud Sardegna e soprattutto la Sicilia, poi successivamente anche le coste tirreniche centro-meridionali con rovesci e temporali più probabili sulle coste laziali. La ventilazione si disporrà un po' ovunque da sud, anticipando l'avvento dell'aria più fredda.

METEO WEEKEND, MALTEMPO A TRATTI CON NEVE A QUOTE PIU' BASSE

La giornata di sabato risulterà decisamente perturbata su Triveneto e Centro-Sud, con piogge, temporali e nevicate che sulle Alpi scenderanno anche al di sotto dei 1500 metri. Schiarite più ampie tra Nord-Ovest e Sardegna, ma con qualche rovescio in giornata più probabile sui rilievi. Dalla sera fenomeni in temporanea attenuazione al Centro-Sud.

Domenica entrerà in modo più massiccio aria fredda artica, che provocherà maltempo essenzialmente sul Nord-Est, con fenomeni più intensi in Emilia Romagna. Rovesci sono attesi anche tra Levante Ligure, Toscana, Umbria e Marche, in estensione al resto del Centro Italia. La neve colpirà soprattutto le aree appenniniche, scendendo anche attorno ai 600 metri in Emilia.

TRACOLLO TEMPERATURE IN PICCHIATA, SPECIE AL CENTRO-NORD

Bisognerà attendere il weekend per un generale raffreddamento, con l'Italia che risulterà sferzata da correnti settentrionali. Il freddo più intenso si percepirà laddove il maltempo picchierà più duro e saranno comunque esposte soprattutto il Nord-Est e le Adriatiche, dove tornerà realmente a respirarsi aria da pieno inverno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La fase acuta del freddo si realizzerà fra domenica e lunedì, con in questo frangente anche neve a quote localmente basse, localmente fino in collina sull'Appennino Settentrionale. Il freddo sarà forte in tutto il Centro-Nord, specie in montagna. Solo dopo inizio settimana questa fase fredda e perturbata dovrebbe gradualmente lasciar strada ad un miglioramento con addolcimento termico.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

