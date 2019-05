Meteo 7 giorni: weekend invernale. FREDDO ARTICO, NEVE a quote basse

METEO SINO AL 9 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La sfuriata artica fuori stagione è pronta a determinare un grosso scombussolamento meteo, con un durissimo colpo alla primavera. Aria fredda artica sta affondando verso il Centro Europa, lungo il bordo orientale dell'anticiclone atlantico, con un brusco calo termico e temperature da pieno inverno. In Italia è in atto un peggioramento, che precede l'irruzione polare.

Il freddo si tufferà infatti sul Mediterraneo nel corso del weekend, a causa dell'ulteriore cedimento barico e della formazione di un minimo ciclonico sul Mar Ligure in successivo spostamento sull'Adriatico. Questo rilevante sconquasso atmosferico si concretizzerà sulla nostra Penisola, con freddo, temporali, vento e nevicate fino a quote basse.

Il freddo tardivo potrebbe risultare davvero intenso per il periodo! Temperature come in inverno e neve a bassa quota saranno gli ingredienti principali. L'Europa Centro-Settentrionale subirà i massimi effetti della colata artica con gelo e spruzzate di neve fino in pianura. Questa ondata di freddo anomalo deriva dallo spostamento dell'anticiclone verso l'Islanda e la Groenlandia.

SUPER INVERNO TARDIVO IN GRANDE STILE, CON NEVE FINO A QUOTE BASSE

L'afflusso delle correnti fredde determinerà la formazione di un vortice di bassa pressione che stazionerà tra il weekend e l'inizio della settimana. Avremo conseguenze importanti in termini di maltempo, in virtù di contrasti termici esplosivi. Non mancheranno temporali grandinigeni e anche nevicate fino a quote molto basse sulle aree più colpite del maltempo.

I fenomeni associati al vortice saranno anche intensi, soprattutto temporaleschi, e l'intensa ventilazione non farà altro che acuire la sensazione di ritorno dell'inverno. Dopo il Centro-Nord, ad inizio settimana il freddo anomalo si farà sentire anche al Sud, prima che il tempo possa gradualmente rimettersi.

Le temperature d'altronde crolleranno anche di 10/15 gradi, portandosi molto al di sotto delle medie del periodo. Il rischio è quello di pagare a carissimo prezzo un'ondata di freddo così importante a primavera ormai inoltrata, in caso di gelate tardive che potrebbero realmente concretizzarsi fino a basse quote.

Una tale intrusione artica fin sul Mediterraneo è rara in questo periodo, sebbene trovi origine nelle vicende del Vortice Polare e del riscaldamento in stratosfera di fine stagione, che favorisce il riversamento del freddo polare alle medie latitudini. Il cosiddetto "final warming" si realizza tutti gli anni, ma è molto raro che produca effetti così vistosi in Europa ai livelli più bassi dell'atmosfera.

Il weekend inizierà all'insegna del maltempo su Triveneto e Centro-Sud, con piogge, temporali e nevicate che sulle Alpi scenderanno gradualmente anche al di sotto dei 1500 metri. Dalla sera fiocchi fin sotto i 1000 metri sulle Alpi Orientali, specie le aree di confine a causa dell'arrivo del blocco d'aria più fredda artica.

METEO DOMENICA MALTEMPO INVERNALE, CON NEVE A BASSA QUOTA

Maltempo essenzialmente sulla Lombardia e sul Nord-Est, con fenomeni più intensi in Emilia Romagna. La neve colpirà soprattutto le aree appenniniche, scendendo anche attorno ai 500-600 metri in Emilia con fiocchi possibili a quote più basse durante i rovesci più forti. Ampie aperture del cielo saranno invece presenti tra Piemonte e Ponente Ligure.

Rovesci e grandinate sono attesi anche tra Levante Ligure, Toscana, Umbria e Marche, in estensione al resto del Centro Italia. La neve colpirà le aree appenniniche, inizialmente dagli 800/1000 metri, poi fiocchi fino in collina specie su Marche, Umbria e nord dell'Abruzzo. Variabilità al Sud, con solo qualche precipitazione sui settori tirrenici in intensificazione serale.

TEMPERATURE IN PICCHIATA, SPECIE AL CENTRO-NORD, D'OLTRE 10 GRADI

Il freddo più intenso si percepirà laddove il maltempo picchierà più duro e saranno comunque esposte soprattutto il Nord-Est e le Adriatiche, dove tornerà realmente a respirarsi aria da pieno inverno. Successivamente il raffreddamento colpirà anche il Sud, specie all'inizio della settimana, con una graduale ripresa termica sul Nord e regioni tirreniche nei valori massimi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il freddo polare insisterà anche lunedì, con in questo frangente anche neve a quote sotto i 1000 metri sull'Appennino Meridionale. Il freddo sarà forte in tutto il Centro-Nord, specie in montagna. Solo dopo inizio settimana questa fase fredda e perturbata dovrebbe gradualmente lasciar strada ad un miglioramento con addolcimento termico. Poi non tarderanno a giungere nuove perturbazioni.

Pubblicato da Mauro Meloni

