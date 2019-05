Freddo fuori stagione per l'Italia: fase meteo, conseguenze e durata

Siamo ormai alle porte di una fase meteo decisamente fredda anche per il nostro paese: quanto durerà?

Diciamo subito che l'episodio, seppur eccezionale e veramente molto intenso per la stagione, dovrebbe essere piuttosto rapido: le giornate più critiche saranno domenica e lunedì, anche se prima che le temperature tornino perfettamente in media bisognerà aspettare almeno mercoledì (anche se al Nord-ovest potrebbe ritornare la pioggia...)

Meteo, sarà un weekend di FREDDO POLARE. Arriva la NEVE fino a quote basse

In particolare, farà veramente molto freddo per la stagione nei valori massimi in quelle aree soggette a fenomeni temporaleschi o nevicate a quote bassissime, mentre lo farà nei valori minimi nelle aree soggette a favonio una volta cessati i venti da nord.

Meteo 7 giorni: MALTEMPO in varie fasi, FREDDO ARTICO nel Weekend - NEVE

In linea generale, per un paio di giorni quasi tutte le nostre regioni andranno almeno 10 gradi sotto media, con un'anomalia meteo piuttosto bizzarra.

Faccio un focus particolare su due aree che potrebbero riscontrare fenomeni veramente eccezionali: sto parlando del Nord-Est e dell'Appennino Settentrionale, in particolare tra Emilia Romagna e Marche.

Meteo al 14 MAGGIO, tanti TEMPORALI con sbalzi termici anche di 20 gradi

In queste tre regioni, infatti, ci potrebbero essere delle sorprese nevose a quote veramente molto basse, anche al di sotto dei 500 metri nei fenomeni temporaleschi più intensi, sebbene sia estremamente difficile localizzare questi ultimi.

Meteo Europa: freddo invernale, NEVE fino in PIANURA, vediamo dove

Insomma, il meteo della settimana prossima avrà in serbo molte sorprese, con fenomeni che potrebbero risultare davvero eccezionali per la stagione.

METEO: final Warming e Stratwarming, occasioni per freddo in Italia

FREDDO, poi CALDO: previste temperature da capogiro

Enorme DEPRESSIONE INVERNALE sul Nord Europa

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina