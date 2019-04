Meteo primi di Maggio: FREDDO, VENTOSO, maltempo. Gli effetti

Il meteo dei primi giorni di maggio sarà particolarmente burrascoso su tutto il paese: una vasta discesa di aria fredda di matrice polare coinvolgerà l'Italia, sebbene il nocciolo più freddo rimanga a nord delle Alpi, dove le temperature saranno veramente invernali.

Mappa della ventosità prevista per domenica notte: forti venti di bora e tramontana sulle regioni centro-settentrionali.

La conseguenza per le nostre regioni è che al Nord-ovest dovrebbe esserci un meteo piuttosto freddo e molto ventoso (attenzione tra sabato e lunedì, venti burrascosi di tramontana), al Nord-est possibilità maltempo anche intenso, al Centro e al Sud ci potrebbero essere occasioni di temporali e nevicate anche a quote estremamente basse per il periodo (molto probabilmente sotto i 1000 metri), anche se queste regioni dovrebbero essere meno coinvolte rispetto a Emilia Romagna, Marche e Triveneto.

Piogge previste tra domenica e lunedì: sebbene sia solo un'anteprima, prestare attenzione tra Triveneto, Emilia-Romagna e Marche.

Ricordiamo che questa è una tendenza meteo e non va presa con precisione assoluta, ma ci anticipa che tipo di tempo potrebbe interessare le nostre regioni tra sabato e lunedì, le tre giornate più critiche riguardo al maltempo.

