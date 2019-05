Meteo storico in Italia: la neve in pianura nel mese di Maggio

CRONACHE METEO: nella lunga storia della climatologia italiana vi sono alcuni esempi di nevicate estremamente tardive, che sono cadute in pianura nel mese di Maggio, ma anche in Giugno.

In particolare questo è accaduto durante il periodo della famosa Piccola Età Glaciale, durante il quale alcune ondate di freddo veramente intense si sono verificate nella tarda Primavera, arrivando a nevicare fino in pianura; malgrado il periodo freddo, che si estese dal Quattrocento alla metà dell'Ottocento circa, questi episodi sono stati molto rari.

Una prima notizia nelle cronache dell'epoca appare il 1 Giugno del 1491, quando sembra che 30 cm di neve fossero caduti a Bologna, seguiti da giornate di gelo, mentre il 4 Giugno nevicò anche a Ferrara.

Non si sa che fosse neve vera e propria oppure grandine, ma l'episodio fu veramente notevole.

Un bel passo in avanti, e troviamo che il 10 Maggio 1611 la neve cadde ad Alessandria, a larghe falde ma senza attecchire.

Si passa al 1615, quando una grande nevicata cadde su Firenze, che rimase coperta di bianco.

A Firenze, la neve cadde anche il 21 Maggio 1710, imbiancando tetti ed alberi.

Il 3 Maggio 1740 la neve cadde a Padova e nel Veneto orientale, mentre il giorno successivo si imbiancarono Firenze, Perugia ed Ascoli.

Infine, il 1 Giugno 1793 nevicò a Padova, e gelò ogni mattino per i quattro giorni successivi.

Sono queste le notizie risalenti alla neve in pianura estremamente tardiva; anche in un periodo rigido, come quello della Piccola Età Glaciale, si tratta in ogni caso di episodi rari in un Paese, come il nostro, che vede Maggio come il preludio alla stagione estiva.

