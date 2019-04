Meteo per domani PRIMO MAGGIO, tra SOLE ed ACQUAZZONI POMERIDIANI

L'Italia resta ancora sotto l'influenza di una circolazione meteo instabile, derivante dall'afflusso d'aria fredda nordica ad alimentare un vortice di bassa pressione a tutte le quote ormai centrato sui Balcani. Lo stesso vortice è stato responsabile della fase di maltempo autunnale dei giorni scorsi.

L'instabilità si va localizzando al Centro-Sud e la vicinanza del vortice freddo favorisce la prosecuzione di un tipo di tempo decisamente capriccioso, con le temperature in graduale risalita e localmente ancora al di sotto delle medie del periodo.

Ora l'esordio di maggio non mostrerà grossissime novità. Resteranno insidie instabili al Centro-Sud, ma l'allontanamento ulteriore del vortice limiterà la prevista attività temporalesca, che si manifesterà in modo più localizzato e principalmente nelle ore più calde pomeridiane.

Le temperature risaliranno un po' e si riporteranno nella norma, grazie all'esaurimento dell'aria fredda collegata al vortice depressionario ormai slittato tra Balcani e Mar Nero. Il soleggiamento contribuirà peraltro al rialzo termico.

Vediamo nel dettaglio le condizioni del tempo previste per domani, mercoledì primo maggio. La giornata inizierà in prevalenza soleggiata, seppur con addensamenti sparsi più compatti sulle regioni del Sud e sulle Isole Maggiori.

Le ulteriori interferenze d'aria fredda in quota daranno manforte all'instabilità diurna in prossimità dei rilievi con riferimento ai settori montuosi friuliani e soprattutto alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali pomeridiani che si estenderanno alle aree adiacenti interne soprattutto di Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Campania.

Gli acquazzoni potranno occasionalmente sconfinare sulle coste del Basso Tirreno e della Puglia, prima di esaurirsi entro sera con il venir meno del riscaldamento diurno. Attesi isolati rovesci anche sulle aree interne e montuose della Sardegna e dell'est della Sicilia.

Pubblicato da Mauro Meloni

