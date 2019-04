Ondata di freddo sulle Alpi Orientali, meteo con pochi precedenti in passato

CRONACHE METEO: la recente ondata di freddo ha provocato forti nevicate sulle Alpi Orientali, nonché valori termici veramente bassi per questo periodo stagionale.

Possiamo verificarlo dai dati termici raggiunti nella giornata di ieri, su alcune località del Trentino e del Friuli.

Neve a quote molto basse a fine aprile, ultimi anni evento meteo ricorrente

Il Monte Paganella si estende sopra la città di Trento, fino ad un'altezza di 2121 metri, ed ha una serie termica che arriva all'anno 1951.

Nella giornata di ieri, la temperatura è arrivata fino a -6,2°C di minima, contro una media cinquantennale per la giornata di -1,5°C.

Neve a quote bassissime a fine aprile: anomalia meteo o no

Il record giornaliero per il 29 Aprile risale al 1985, che registrò una temperatura minima di -10,3°C, ma, dal 1985 fino ad oggi, solamente in un'altra occasione le temperature scesero sotto i -5°C per questa data, cioè i -8,0°C misurati nel 2017.

Si tratta dunque di un'eventualità rara, alla fine di Aprile, di avere questo freddo: di fatto ci sono stati solamente 9 eventi di minime inferiori a -5°C, dal 1951 ad ora, dei quali 7 sono capitati prima del 1985.

Sono presenti inoltre 70 cm di neve fresca, quantitativo che è il più alto dal nervosissimo inverno del 2014, quando erano presenti 162 cm.

Ugualmente, ai 777 metri di quota di Tarvisio, dove sono caduti 18 cm di neve fresca, la temperatura minima di -0,4°C registrata nella giornata di ieri, trova precedenti al 29 di Aprile solamente nel 1985 (-7,2°C), e nel 2017 (-0,8°C).

Un quantitativo di neve così elevato alla fine di Aprile si registrò solamente nel 1985, quando, ugualmente, si avevano 18 cm di neve al suolo.

Riguardo alla stazione di Torino Venaria, ha registrato ieri una temperatura di -0,9°C.

L'unica lunga serie termometrica di Torino è quella dell'aeroporto di Caselle, che questa mattina ha registrato una minima di +3,8°C, quindi è difficile fare un paragone tra due stazioni differenti.

Comunque sia, l'ultima volta che ha gelato a Torino Caselle al 29 Aprile fu proprio nel 1985, quando la minima fu di 0,0°C.

Pubblicato da Giovanni De Luca

