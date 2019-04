DIRETTA METEO: aria fredda a scavalca le Alpi, temporali, neve e grandine [LIVE]

L'attuale situazione veduta dal Meteosat.

Le immagini Meteosat mostrano una situazione meteo che inizia ad essere compromessa nel settore centro orientale del Nord Italia, dove sono in atto stamattina alle ore 6:00, rovesci di pioggia e temporali sparsi. Nevica sulle Alpi italiane fin sino i 1700 metri. Il cielo si annuvola fino al settore occidentale del Nord. Nubi sono presenti sino a Milano.

LE CAUSE

Un nocciolo di aria fredda in quota, con attiva un'area di Bassa Pressione sta transitando dalle Isole Britanniche verso la Francia, mentre l'aria fredda presente a più bassi livelli dell'atmosfera è già molto più a sud.

Analisi pressione al suolo e geopotenziale in quota, dove si osservano la goccia d'aria fredda e la formazione di un centro di Bassa Pressione orografico nel Nord Italia.

STANOTTE

L'aria fredda ha raggiunto la Svizzera e ha innescando a nord dell'arco alpino il fenomeno chiamato staü, ovvero le nubi che sono costrette a salire sull'arco delle Alpi e generano una maggiore condensazione di vapore acqueo, causando precipitazioni continue, che in nottata sono divenute nevose fin attorno i 1000 metri nelle Alpi svizzere orientali ed in quelle austriache.

La situazione meteo ad inizio della notte vista dal Meteosat.

In Val Padana si è formato un minimo di Bassa Pressione sottovento alle Alpi, denominato minimo orografico. Nel Nord Italia i venti scendono dalle Alpi è sono piuttosto asciutti, inoltre la temperatura della serata di ieri è in aumento rispetto: è in atto l'effetto del Favonio, ovvero il föhn. In media ci sono 4-5°C in più rispetto a 24 ore fa.

Sono le contraddizioni del freddo che raggiunge il Nord Italia, dapprima fa più caldo che in precedenza per il vento di caduta, ovvero il föhn. Aspetto meteo poco conosciuto, a cui viene imputato un errore nella previsione meteo, eppure tale evoluzione viene sempre prevista in ambito locale (assai meno nelle APP METEO).

MATTINATA

Nel settore centro orientale del Nord Italia seguiranno gli effetti dell'aria fredda che scavalca le Alpi, si intensificherà la frequenza di temporali e rovesci, con neve generalmente oltre i 1500 metri, ma con quota in diminuzione verso metà giornata, quando si dovrebbe innescare una forte attività temporalesca.

POMERIGGIO

Un'area temporalesca diffusa dovrebbe formarsi dalla Lombardia centro orientale, soprattutto verso le Venezie, con molte grandinate con un travaso di aria fredda verso i bassi strati. In questa occasione la quota neve tenderà a scendere sensibilmente, forse fin sino i 1000 metri. Sovente sarà neve mista a grandine, neve molto bagnata.

SERATA E NOTTATA

I temporali insisteranno in tutto il Triveneto e in Emilia Romagna, si estenderanno alla Toscana centro orientale, alle Marche. Si potrebbero avere frequenti grandinate per la presenza di aria fredda in quota. La neve cadrà anche in Appennino, fin sino i 1000 metri, mentre nelle Venezie la neve potrebbe scendere fin sino ai 700/900 metri.

VENTO

Il vento è rinforzato in tutta la regione alpina, ed è atteso aumentare d'intensità con il travaso d'aria fredda. Il vento velocemente rinforzerà in tutto il Centro Nord Italia. In Sardegna soffierà il Maestrale, in Adriatico la Bora.

Nel Mare di Sardegna è attesa una burrasca di Maestrale.

Seguiranno aggiornamenti.

Pubblicato da Stefano Ferrari

