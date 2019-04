Meteo da record in Finlandia: gran caldo nella città di Babbo Natale

CRONACHE METEO: le temperature massime del giorno 26 aprile sono state particolarmente elevate sull'Europa orientale, ma hanno raggiunto dei valori molto elevati anche in Scandinavia e Finlandia.

Le temperature hanno infatti raggiunto i +20/22°C sulla Svezia meridionale, i +19/20°C sulla Finlandia, raggiungendo valori di +13/15°C anche nel nord scandinavo.

Rovaniemi è una città finlandese conosciutissima in tutto il mondo quale la "città di Babbo Natale"; si trova a circa 4 km a sud del circolo polare artico, e presenta quindi un clima molto freddo da ottobre fino ad aprile.

Ondata di meteo estivo sul Baltico: record di caldo in Lituania

Infatti, in questo mese, le temperature variano normalmente dal valore di -4°C per le minime e di +4°C per quanto riguarda le massime

A Rovaniemi Rautatieas, 82 m di quota, la temperatura massima del giorno 26 aprile è stata di +19,4°C, praticamente 15°C in più della media mensile.

Tale temperatura abbattuto il precedente record storico di caldo, era pari a +19,0°C, che risaliva al 30 aprile del 2008.

Sodankyla, è una città finlandese situata in Lapponia, dove le medie del mese di aprile sono ancora più basse, con -7,4°C di temperatura media minima e +2,6°C massima, valori ancora invernali.

Non solamente lo scorso 26 aprile si sono misurati +15,6°C, ma sono stati battuti ogni giorno i record giornalieri della serie storica per quattro giorni consecutivi arrivando ad un valore massimo di +16,3°C tra il 23 e il 26 scorsi, a un passo dal record di +17,1°C che risale al 29 aprile 2016.

Pubblicato da Giovanni De Luca

Inizio Pagina