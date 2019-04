Meteo 7 giorni: fino al 1° MAGGIO numerosi TEMPORALI e FREDDO esagerato

METEO SINO AL 2 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è alle prese con una circolazione meteo instabile, per effetto dello scontro d'aria più fresca atlantica con quella ben più calda che era affluita dal Nord Africa. Un vasto canale depressionario si estende dal Nord Atlantico al Mediterraneo, continuando a movimentare il meteo sulla nostra Penisola.

Fronti perturbati in successione colpiscono l'Italia e così sarà anche nel corso del weekend. Ci sarà infatti un miglioramento solo temporaneo sabato, pur con residua instabilità sui versanti adriatici e al Sud. L'incombenza di una nuova perturbazione porterà ad un nuovo peggioramento fin dalla sera sulle Alpi.

La nuova perturbazione entrerà in scena domenica, associata ad un vortice a carattere freddo, i cui effetti maggiori si avvertiranno tra Lombardia e regioni di Nord-Est, poi al Centro Italia con riferimento ai versanti adriatici. Il tempo resterà stabile altrove, anche se un ulteriore afflusso d'aria fresca atlantica porterà ancora in basso le temperature su valori tutto sommato tipici per fine aprile.

METEO INIZIO MAGGIO ANCORA FRESCO E INSTABILE

Gradualmente l'aria più fresca irromperà in modo più anche al Centro-Sud, determinando il ritorno delle temperature verso le medie del periodo. Rammentiamo che nei giorni scorsi il picco di caldo africano aveva portato la colonnina di mercurio non solo a raggiungere, ma persino superare la soglia dei 30 gradi.

Non solo il Sud, ma anche parte del Centro Italia hanno sperimentato questo assaggio di clima estivo. Ora sta cambiando tutto e le correnti fresche nord-atlantiche avranno la meglio e questa situazione si accentuerà per l'inizio di settimana, quando ritroveremo un "polo freddo" tra Adriatico e Balcani.

Il meteo resterà piuttosto instabile al Centro-Nord, specie i versanti adriatici, con ulteriore occasione per acquazzoni. Tra martedì e mercoledì l'instabilità si andrà a localizzare al Centro-Sud e continuerà ad affluire aria fresca dai quadranti settentrionali. Solo dopo il primo maggio l'anticiclone potrebbe riuscire, almeno temporaneamente, ad affermarsi portando meteo più stabile.

METEO SABATO 27 IN TEMPORANEO MIGLIORAMENTO

La perturbazione temporalesca, giunta venerdì, si indebolirà nel suo spostamento verso i Balcani e andrà a portare instabilità, sebbene attenuata, sull'estremo Nord-Est e al Sud nelle ore mattutine, ma in rapido miglioramento. Qualche precipitazione è attesa sul medio versante adriatico nelle ore più calde a ridosso dei rilievi.

Sul resto d'Italia prevarranno invece ampie zone di sereno. Dalla sera nuove precipitazioni si affacceranno all'Arco Alpino, a partire dai settori di confine, per effetto di un nuovo sistema perturbato associato ad un vortice a carattere freddo, i cui effetti si paleseranno poi meglio nel corso della giornata successiva.

METEO DOMENICA 28, PEGGIORA AL CENTRO-NORD E NEVE SULLE ALPI

Fin dalle prime ore del giorno nuovi rovesci anche temporaleschi saranno presenti sul Triveneto, mentre sulle Alpi qualche fenomeno sparso riguarderà anche i settori centro-occidentali con neve oltre i 1200 metri. In giornata altri rovesci si avranno tra Est Lombardia, Triveneto ed Emilia, in estensione alle regioni centrali a partire da Marche, Umbria ed entroterra toscano.

CALO DELLE TEMPERATURE, CHE SBALZI

Dopo la prima fiammata estiva, ora le temperature caleranno ulteriormente per l'aria più fresca al seguito della prima perturbazione. Altra aria più fresca affluirà da domenica, al seguito del nuovo fronte freddo. Il raffreddamento sarà più marcato in montagna e sulle Alpi, dove addirittura tornerà un contesto quasi invernale con neve a quote basse per il periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Continuerà ad essere movimentato il meteo in avvio di settimana, per il persistere del vortice freddo posizionato tra Mar Adriatico e settori balcanici con instabilità che ancora penalizzerà i versanti orientali della Penisola. Solo nei primi di maggio osserveremo un parziale miglioramento, dovuto all'affermazione da ovest di un campo d'alta pressione.

