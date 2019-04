Meteo 7 giorni: ARIA FREDDA con TEMPORALI, grandine, NEVE sotto 1000 metri

METEO SINO AL 3 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Ci avviciniamo all'avvio di maggio, ma il meteo di primavera improvvisamente fa marcia indietro dopo un periodo nel quale si è avuto il primo vero anticipo di caldo estivo. Ora l'Italia è alle prese con una circolazione meteo instabile, per effetto dell'afflusso d'aria più fresca atlantica che sospinge una serie di perturbazione

Un vasto canale depressionario si estende dal Nord Atlantico al Mediterraneo Settentrionale, continuando a movimentare il meteo sulla nostra Penisola. Una nuova perturbazione si appresta a colpire le nostre regioni, in particolare il Nord-Est e le Adriatiche, con ritorno di piogge, temporali ed anche la neve sulle Alpi.

Questo nuovo peggioramento è associato ad un vortice a carattere freddo, tanto che dove il maltempo colpirà più deciso le temperature crolleranno in picchiata e ben al di sotto delle medie. Ne saranno una testimonianza le nevicate che potranno spingere sotto i 1000 metri laddove ci saranno le precipitazioni più consistenti.

METEO VERSO INIZIO MAGGIO ANCORA FRESCO, POI POSSIBILE ANTICICLONE

Entro inizio settimana l'aria più fresca irromperà in modo più importante anche al Centro-Sud, determinando un ulteriore calo delle temperature verso valori inferiori alle medie del periodo. In questa fase ritroveremo "polo depressionario freddo" tra Adriatico e Balcani, tanto che andrà a convogliare correnti molto fresche settentrionali su tutta la nostra Penisola.

Le condizioni meteo risulteranno ancora piuttosto instabili tra Nord-Est e regioni centrali, specie i versanti adriatici, con ulteriore occasione per acquazzoni. Tra martedì e mercoledì l'instabilità si andrà a localizzare al Centro-Sud, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e più organizzate a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica.

Solo dopo il primo maggio tenterà di affermarsi portando meteo più stabile. L'evoluzione resta comunque molto incerta, con la possibilità di un peggioramento per via di una perturbazione dalla Francia. L'Italia risulterà ancora vulnerabile agli assalti perturbati e l'anticiclone non sembra in grado di porre una barriera solida.

METEO DOMENICA 28, PEGGIORA AL CENTRO-NORD E NEVE SULLE ALPI

Già dalla prime ore della giornata rovesci anche temporaleschi saranno presenti sul Triveneto ed Est Lombardia, mentre sulle Alpi qualche fenomeno sparso riguarderà anche i confini centro-occidentali con neve oltre i 1000/1200 metri. Neve più abbondate tra Dolomiti e Carnia, dove localmente i fiocchi potranno spingersi anche al di sotto dei 1000 metri.

In giornata altri rovesci si avranno tra Est Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, in progressiva estensione entro sera alle regioni centrali a partire da Marche, Umbria ed entroterra toscano. Non escludiamo delle grandinate con colpi di vento, mentre in montagna nevicherà sull'Alto Appennino dai 1300 metri. Nella tarda sera peggiora anche su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia Garganica.

METEO INIZIO SETTIMANA CON FRESCO ED ALTRI TEMPORALI

Sarà un lunedì di stampo quasi autunnale su parte d'Italia, con ancora instabilità presente sul Nord-Est con ulteriori nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri, specie sulle Dolomiti. Molto instabile anche sul Centro Italia, con precipitazioni sparse più frequenti sui versanti adriatici e rilievi appenninici dove nevicherà dai 1300 metri.

Prevarranno invece ampie schiarite su tutto il Nord-Ovest, nonché le regioni del medio-alto versante tirrenico e la Sardegna. Per quanto concerne le regioni meridionali, è previsto un peggioramento nel corso della giornata specie tra Puglia Centro-Settentrionale e Lucania dove non mancheranno rovesci anche temporaleschi. Il tempo resterà soleggiato sulle rimanenti regioni.

NETTO CALO DELLE TEMPERATURE SU TUTTA ITALIA

Al seguito del nuovo fronte perturbato, affluiranno correnti più fredde. Il raffreddamento sarà più marcato in montagna e sulle Alpi, dove addirittura tornerà un contesto quasi invernale con neve a quote basse per il periodo. In generale le temperature caleranno comunque su tutte le regioni, portandosi anche al di sotto delle medie.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'instabilità si attarderà sin verso il primo maggio per il persistere del vortice freddo posizionato tra Mar Adriatico e settori balcanici con instabilità che ancora penalizzerà i versanti orientali della Penisola e naturalmente i versanti adriatici. Solo nei primi di maggio osserveremo un parziale miglioramento, anche se nuove perturbazioni saranno in agguato.

