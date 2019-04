Meteo 7 giorni: altri TEMPORALI, poi incredibili NOVITA' ad inizio Maggio

METEO SINO AL 5 MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Quando maggio è ormai alle porte, il meteo di primavera ha improvvisamente fatto marcia indietro riproponendo un contesto più turbolento e freddo. Ora l'Italia è alle prese con una circolazione meteo instabile, per effetto dell'afflusso d'aria fredda nordica ad alimentare un vortice di bassa pressione a tutte le quote in lento spostamento sui Balcani.

La vicinanza del vortice freddo favorirà la prosecuzione di un tipo di tempo ancora un po'instabile per gli ultimi d'aprile, con ancora temperature localmente al di sotto delle medie. Oltre alle precipitazioni temporalesche, sorprendenti sono risultate le nevicate a quote molto basse per il periodo non solo sulle Alpi, ma anche in Appennino.

Martedì l'instabilità si andrà a localizzare al Centro-Sud, con precipitazioni prevalentemente temporalesche nelle ore diurne, più organizzate a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica. Successivamente l'anticiclone tenterà di affermarsi portando meteo più stabile, ma dovrà fare i conti con l'ennesimo sconquasso atmosferico.

METEO TENDENZA VERSO NUOVA DISCESA FREDDA ARTICA

Nei primi giorni di maggio, come già accennato, il meteo si rimetterà ulteriormente ma solo in parte, grazie alla spinta da ovest dell'anticiclone. Resteranno insidie instabili al Centro-Sud, ma l'allontanamento ulteriore del vortice limiterà la prevista attività temporalesca, che si manifesterà in modo più localizzato e principalmente nelle ore più calde pomeridiane.

Le temperature risaliranno un po' e si riporteranno nella norma, grazie all'esaurimento dell'aria fredda collegata al vortice depressionario ormai slittato tra Balcani e Mar Nero. Il soleggiamento contribuirà peraltro al rialzo termico. Questo miglioramento parziale non avrà modo d'affermarsi e l'Italia risulterà ancora vulnerabile a nuovi assalti perturbati da nord.

Nella seconda parte di settimana un nuovo affondo freddo e perturbato giungerà sull'Italia, approfittando della debolezza dell'anticiclone. Ci sarà quindi un nuovo peggioramento a partire dal Nord ed in successiva estensione al Centro-Sud nel weekend. Vi è la possibilità di un nuovo e più rilevante abbassamento delle temperature, a causa dell'irruzione di masse d'aria polari.

METEO MARTEDI', INSTABILITA' AL CENTRO-SUD CON MOLTI TEMPORALI

Vivace instabilità caratterizzerà il meteo soprattutto sui versanti adriatici e zone interne del Centro-Sud, per il persistere del vortice freddo posizionato tra Mar Adriatico e settori balcanici.. Le precipitazioni si andranno a localizzare a ridosso dei rilievi, dove avremo acquazzoni specie nelle ore più calde. Residui rovesci si avranno anche sulle Alpi Orientali, con neve oltre i 1200 metri.

METEO 1° MAGGIO ANCORA FAVOREVOLE A TEMPORALI POMERIDIANI

Nonostante una certa affermazione anticiclonica, permarranno infiltrazioni d'aria fredda ed instabile in quota che faranno facilmente da innesco per imponenti formazioni cumuliformi nelle ore più calde. Temporali si avranno soprattutto in Appennino e zone adiacenti, localmente anche le Alpi Friulane con acquazzoni che potranno sconfinare sulle coste del Basso Tirreno e della Puglia.

GRADUALE RIALZO TERMICO, TORNA TEPORE PRIMAVERILE

Tra martedì e mercoledì ci sarà una ripresa delle temperature a partire dal Nord Italia e dai versanti tirrenici, ma più in generale laddove ci sarà un forte soleggiamento. Da giovedì un nuovo calo termico inizierà a manifestarsi sul Nord, a fronte di clima invece da piena primavera al Centro-Sud. Entro il weekend l'Italia potrebbe essere di nuovo sferzata da correnti fredde.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una nuova brusca frenata stagionale potrebbe verificarsi verso il weekend, a causa della penetrazione fin sul Mediterraneo di una saccatura coadiuvata da correnti artiche. In caso di sviluppo di una depressione sui mari italiani, potrebbe realizzarsi una fase perturbata addirittura di stampo quasi invernale, con temperature molto al di sotto delle medie e nevicate sui rilievi.

