DIRETTA METEO: Italia spaccata in due, fresco e caldo estivo insieme

Nel Nord Italia l'abbigliamento è tipicamente primaverile, serve spesso una protezione per i piovaschi improvvisi.

Meteo che presenza diversissime temperature questi giorni in Italia, dove i venti oceanici portano nubi e piogge nel Nord Italia, ma a tratti anche al Centro e la Sardegna, mentre il Ghibli, il caldo vento del Sahara, continua a mantenere temperature molto elevate al Sud ed in Sicilia, dove ieri si sono raggiunti i 33°C in Campania.

Ma le notti sono ancora fresche, complice la Primavera con la sua equilibrata durata della luce diurna. Le notti hanno una durata di poco di poco più di 11 ore, ed il suolo si raffedda.

Italia: temperature minime del 26 aprile 2019

Pian Rosa -6

Passo Rolle 1.4

Monte Paganella 2

Dobbiaco 2.4

Monte Settepani 5.3

San Valentino Alla Muta 5.8

Monte Terminillo 7.8

Mondovì 8.6

Aosta 9

Torino Bric Croce 9

Torino Venaria 9.2

Tarvisio 9.8

Lecce 10

Arezzo 10.2

Bolzano 10.4

Passo Dei Giovi 10.4

Catania Fontanarossa 10.6

Pisa 10.6

Catania Sigonella 10.8

Radicofani 10.8

Grazzanise 11.2

La Spezia La Castellana 11.3

Gioia Del Colle 11.4

Torino Caselle 11.4

Ancona Falconara 11.8

Casale Monferrato 11.8

Foggia Amendola 12

Isola d'Elba Monte Calamita 12

Matera 12

Trapani 12

Enna 12.2

Firenze Peretola 12.2

Viterbo 12.2

Chiavari 12.4

Decimomannu 12.4

Frosinone 12.4

Milano Malpensa 12.4

Ronchi Dei Legionari 12.4

Alghero 12.6

Bergamo 12.6

Martina Franca 12.6

Monte Argentario 12.6

Loreto 12.7

Roma Fiumicino 12.7

Capo Frasca 12.8

Novara Cameri 12.8

Sarzana 12.8

Catanzaro 12.9

Pescara 12.9

Venezia Lido 12.9

Cagliari 13

Capo Mele 13

Chieti San Giovanni Teatino 13.1

Olbia 13.1

Verona Villafranca 13.1

Vigna Di Valle 13.1

Latina 13.2

Monte Scuro 13.2

Rimini 13.2

Ancona 13.3

Trieste 13.4

Brindisi 13.6

Pordenone Aviano 13.6

Udine Rivolto 13.6

Ferrara Dcp 13.7

Bari Palese 13.8

Cervia 13.8

Firenze 13.8

Guidonia 13.8

Milano Linate 13.9

Ferrara 14

Grosseto 14

Latronico 14

Napoli 14.2

Pratica Di Mare 14.2

Sciacca 14.3

Venezia 14.3

Bologna 14.4

Desenzano 14.4

Marina Di Ginosa 14.4

Capo Caccia 14.6

Capo Carbonara 14.6

Messina 14.6

Palermo Punta Raisi 14.6

Piacenza 14.6

Ravenna Punta Marina 14.6

Trevico 14.6

Treviso 14.6

Treviso Istrana 14.8

Brescia Ghedi 15

Ponza 15

Santa Maria Di Leuca 15

Capo Bellavista 15.2

Otranto 15.3

Cozzo Spadaro 15.4

Monte Sant'Angelo 15.6

Bari 15.8

Roma Ciampino 15.8

Siracusa 16.3

Vieste 16.3

Civitavecchia 16.5

Ustica 16.6

Campobasso 16.8

Capo Bonifati 16.8

Capri 17.2

Frontone 17.4

Termoli 18.2

Gela 18.8

Capo Palinuro 19.8

