Video Meteo, tempesta di scirocco. Onde sommergono il traghetto a Messina

Ormai la grande tempesta è passata, ma il meteo delle festività pasquali è stato davvero monopolizzato dal vento fortissimo, almeno su alcune regioni. Tra Sardegna e Sicilia il vento ha provocato danni ingenti, in quanto si sono avute raffiche da uragano fino a 130/140 km/h.

La ventilazione, tra levante e scirocco, ha soffiato a velocità insolite anche lungo i bacini attorno alle Isole Maggiori, causando grossissime mareggiate sui litorali esposti con anche danni a diverse strutture balneari che si apprestavano ad iniziare la stagione.

Il video che vi mostriamo dà in qualche modo un'idea dell'intensità del vento che in questo caso imperversava nel tratto dello Stretto di Messina. Le immagini, al tempo stesso spettacolari e inquietanti, sono state girate a Pasquetta sulla "zattera" della Caronte che viaggiava da Villa San Giovanni a Messina.

Il traghetto appare letteralmente in balia delle onde, travolto. Nessuna emergenza tuttavia in quel frangente è stata registrata per i collegamenti dello Stretto con le navi. Le corse con i mezzi veloci sono invece state interrotte a causa delle cattive condizioni meteo.

