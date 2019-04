Meteo 7 giorni: PIOGGE e TEMPORALI al Nord, CALDO al Sud Italia

METEO SINO AL 29 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Condizioni di meteo turbolento coinvolgono parte dell'Italia, a seguito di quella bassa pressione formatasi sul Mediterraneo Occidentale, poco ad ovest dell'Italia, responsabile del peggioramento realizzatosi a partire dalla Pasquetta. A risentire del peggioramento sono soprattutto le regioni centro-settentrionali, mentre il Sud è alle prese con il flusso africano e precipitazioni più isolate.

Meteo Centro-Nord: maltempo per diversi giorni

Ora la struttura ciclonica sta però indietreggiando più ad ovest, a causa dell'approfondimento di un nuovo minimo di pressione sulla Penisola Iberica. L'Italia verrà a trovarsi in un'area di confluenza tra masse d'aria dalle caratteristiche diverse. Correnti più instabili persisteranno al Nord dove convoglieranno ulteriori sistemi perturbati mantenendo così il meteo movimentato.

Una maggiore spinta anticiclonica africana andrà ad interessare parte del Centro-Sud, con nuovi flussi sahariani che tenderanno a far salire le temperature nelle regioni meridionali, dove si sperimenterà quasi un anticipo d'estate. Ma sarà un evento di breve durata, precursore, comunque della bella stagione sempre più vicina.

METEO CON ITALIA DIVISA IN DUE

Nel frattempo, sull'Europa Occidentale una profondissima area di bassa pressione che scatenerà burrasche tra la Francia le Isole Britanniche, inviando una serie d'impulsi perturbati verso l'Italia. Come già accennato, sarà il Nord in primis a risentire in primis di piogge e temporali, mentre i fenomeni si presenteranno in forma più occasionale sulle regioni centrali.

Al Sud prevarrà tempo relativamente asciutto e l'aspetto saliente sarà quello di una nuova fiammata africana a portare ancora più in alto le temperature. Cin questo contesto, con l'Italia spaccata esattamente su due fronti, non si escludono temporali localmente di forte intensità proprio per lo scontro fra l'aria calda africana e le masse d'aria più fresche ed instabili oceaniche.

Nel fine settimana il perno della circolazione depressionaria euro-atlantica si sposterà verso le nazioni centrali del Continente e pertanto in Italia cambierà la circolazione con correnti che si disporranno tra ovest e nord-ovest. Nuovi impulsi instabili colpiranno ancora il Nord, scivolando verso le regioni centrali del versante adriatico, accompagnati da aria più fresca.

METEO 24 APRILE CON MALTEMPO SUL NORD ITALIA

Un nuovo impulso perturbato raggiungerà nel corso della giornata il Settentrione, con precipitazioni più probabili e intense sulla Liguria, regioni di Nord-Ovest ed in genere le aree alpine e prealpine. Si prevedono rovesci e temporali anche localmente forti, principalmente a ridosso dei rilievi e nella seconda parte della giornata.

Quest'impulso perturbato lambirà appena le regioni centrali e la Sardegna, con qualche episodica precipitazione più probabile sui settori settentrionali di Toscana e Sardegna. Il resto d'Italia risentirà invece più direttamente dell'influsso dell'anticiclone, collegato a un nuovo richiamo caldo nord-africano. Non mancherà la presenza di pulviscolo sahariano in atmosfera.

METEO 25 APRILE ANCORA PIU' INSTABILE AL SETTENTRIONE

Il Nord Italia risentirà della circolazione instabile presente sull'Europa Nord-Occidentale con il rischio di acquazzoni o temporali soprattutto su Alpi e Prealpi e sconfinamenti verso le pianure di Lombardia orientale e Veneto. In prevalenza soleggiato altrove, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi con acquazzoni specie sulla dorsale centro-settentrionale appenninica e rilievi della Sardegna.

CLIMA CALDO, NUOVA FIAMMATA AFRICANA AL CENTRO-SUD

E' primavera, e la variabilità atmosferica di cui abbiamo descritto, né è ampia testimonianza. Continuerà a far caldo fino almeno al 26 aprile, per effetto di flussi africani che si faranno maggiormente sentire al Sud e sulla Sicilia, dove le temperature potrebbero occasionalmente sfiorare i 30 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel weekend non si registreranno variazioni sostanziali. Il Sud Italia sarà ancora interessato dall'alta pressione che garantirà tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e temperature miti, mentre le regioni centro-settentrionali risentiranno della circolazione ciclonica presente sul Centro-Ovest Europa. Nel corso di domenica aria più fresca dovrebbe raggiungere l'Italia, al seguito di un fronte.

Pubblicato da Mauro Meloni

