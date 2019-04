Meteo oggi: al Nord severo maltempo, al Centro Sud meglio

Giornata uggiosa in quel di Torino, così come su gran parte del Nord Italia. Fonte webcam skylinewebcams.com

Il vortice ciclonico afro-mediterraneo è stato agganciato, come previsto, da un poderoso ciclone nord Atlantico. Le condizioni meteo, ovviamente, ne risentono ma la direttrice perturbata sudovest-nordest porta gli impulsi verso le nostre regioni settentrionali.

Difatti è un inizio giornata estremamente uggioso quello che ha accolto il Nord Italia. Ombrelli aperti in tutte le regioni, ombrelli che serviranno nell'arco dell'intera giornata perché le piogge continueranno a cadere e cadranno copiose. Piogge che potranno assumere, specie nelle ore centrali della giornata, anche carattere di rovescio o temporale. Si dovrà prestare attenzione al rischio nubifragi, in particolar modo a ridosso della fascia alpina e in Liguria.

Stiamo parlando di aree geografiche maggiormente esposte alla circolazione dei venti dai quadranti meridionali, venti che allo sbocco dei crinali alpini - in direzione dei versanti esteri - potranno far registrare raffiche di burrasca. In virtù del tipo di ventilazione dovremo aspettarci temperature comunque miti, difatti la quota neve risulterà oltre i 1800-200 metri.

Le piogge coinvolgeranno anche l'alta Toscana e nel corso del pomeriggio dell'instabilità localmente accentuata potrebbe colpire le zone interne della Sardegna. Chiaramente instabilità è sinonimo di temporali, con annessi acquazzoni, grandinate e occasionali nubifragi.

Altrove, quindi in tutto il Centro Sud e in Sicilia, ci aspettiamo condizioni meteo nettamente migliori. Le nubi presenti in questo momento tenderanno a dissolversi, al più potrebbero ripresentarsi locali annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica ma non saranno associate a fenomeni di alcun genere.

Concludiamo dando un cenno alle temperature. Mentre al Nord, complice il maltempo, restano su valori medi stagionali al Centro Sud e Isole cominciano ad apparire valori superiori alle medie di riferimento con punte di oltre 20°C e addirittura di 25°C su Trapani e dintorni. Significa che le massime potrebbero orientarsi su valori da inizio estate, preludio a una giornata del 25 aprile che potrebbe portare picchi di temperatura massima sino a 27-28°C.

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina