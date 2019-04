Meteo 7 giorni: inizi la BURRASCA di Pasquetta, domani MALTEMPO

METEO SINO AL 27 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia sta ormai risentendo del vistoso cambiamento meteo, dopo una serie di giornate stabili caratterizzate dalla presenza dell'anticiclone. Un flusso di correnti meridionali, particolarmente intense, vengono richiamate dall'entroterra nord-africano, per effetto di un vortice ciclonico in avvicinamento da ovest.

Allerta meteo Protezione Civile sino a gialla in varie regioni

La circolazione ciclonica, che determina il cedimento dell'alta pressione, sta andando a pescare aria dal cuore dell'entroterra algerino. Per tale ragione, i forti venti di scirocco stanno trasportando anche un carico di polveri sahariane direttamente verso l'Italia. Da Pasquetta inizierà ad avere la meglio la depressione e le piogge attese sull'Italia saranno intrise della sabbia del deserto.

Saranno questi gli effetti della parte avanzata della perturbazione, che in parte rovinerà la giornata tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta. I venti di scirocco, nel contempo andranno rinforzando, determinando una vera e propria burrasca soprattutto tra le regioni più meridionali e la Sicilia.

METEO CON MALTEMPO IN SETTIMANA, MA NON DURERA'

Il guasto meteo della Pasquetta sarà solo l'anteprima di una più acuta ondata di maltempo che avrà modo di portare piogge più organizzate su alcune regioni del Paese. Martedì e in parte mercoledì avremo maltempo più accentuato al Nord e su parte del Centro Italia, mentre al Sud prevarrà tempo relativamente asciutto.

La bassa pressione di matrice afromediterranea tenderà ad essere riassorbita all'interno di un'ampia saccatura atlantica molto attiva e protesa sull'Europa Occidentale, con conseguente afflusso di correnti umide e molto instabili verso l'Italia. Ciò determinerà meteo compromesso su parte del Paese, in particolare al Nord.

La difficoltà di sfondamento verso est della saccatura sembrerebbe limitare l'azione delle piogge ad alcune regioni della Penisola, considerando anche la resistenza di un promontorio anticiclonico sub tropicale al Sud. Solo dopo il 25 aprile, le proiezioni mostrano una probabile rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale verso l'Italia

METEO PASQUETTA, PEGGIORA SPECIE TRA POMERIGGIO E SERA

Tempo in progressivo peggioramento, con i venti intensi in prevalenza di scirocco che si propagheranno a gran parte della Penisola. La nuvolosità stratificata diverrà via via più spessa e inizierà a causare qualche piovasco o piovasco dapprima sui settori meridionali ed Isole Maggiori, poi tra Lazio e Campania.

Nel pomeriggio-sera precipitazioni più organizzate si espanderanno a gran parte delle regioni centrali e poi in successiva espansione su parte del Nord, ad iniziare da Emilia Romagna, Liguria e in genere le zone di pianura a sud del Po. Lo scirocco diverrà burrascoso in molte regioni, specialmente al Sud.

METEO CON MALTEMPO FRA MARTEDI' 23 E MERCOLEDI' 24 APRILE

Il maltempo picchierà duro al Nord, ma anche su gran parte delle regioni centrali ad eccezione dell'Abruzzo centro-orientale. Le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere temporalesco e senza escludere grandinate. Proseguirà un'attiva circolazione meridionale in quota, con la persistenza di pulviscolo sahariano in atmosfera.

Le piogge saranno quindi ancora intrise di polvere del deserto, nonché la neve sulle Alpi che dovrebbe però cadere solo oltre i 2000 metri di quota. Al Sud ci maggiore variabilità, con prevalenza di tempo asciutto. Piogge e rovesci sono attesi sulla Sardegna, sulla Campania e sulla Puglia Garganica. Mercoledì il maltempo si concentrerà tra Nord e Toscana.

FLUSSI SCIROCCALI ANCHE DOPO PASQUETTA, TANTA SABBIA DAL SAHARA

Lo scirocco diverrà teso quasi ovunque, a parte la rotazione da nord/est sul Mar Ligure, convogliando sabbia sahariana sui cieli dell'Italia, soprattutto sulle Isole Maggiori. Pioverà quindi sabbia del deserto, laddove si verificheranno delle precipitazioni. Per martedì la burrasca di scirocco imperverserà solo sui bacini più orientali, mentre altrove registreremo un attenuazione del vento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Condizioni meteo instabili persisteranno fin giovedì 25 aprile, con piogge e rovesci che potrebbero colpire più direttamente il Nord e i settori tirrenici. Le temperature continueranno a mantenersi ben oltre la norma, specie al Sud e sui versanti adriatici dove peraltro anche le precipitazioni saranno assenti. Seguirà un ulteriore miglioramento per l'ingresso di un campo d'alta pressione.

