DIRETTA CICLONI e Alta Pressione africana e Week End 25 Aprile

Le immagini Meteosat ci mostrano la situazione meteo in diretta, ma con l'ausilio dei modelli matematici di previsione, possiamo avere anche una visione dell'evoluzione meteorologica.

La foto satellitare fotografa un attimo di quella che è un'evoluzione meteo complessa, che cambia rapidamente. Che è stavolta governata da un profondo centro di Bassa Pressione in Oceano Atlantico.

Tutto è iniziato tra Pasqua e Pasquetta, quando si è formato un ciclone di natura esplosiva nel nell'entroterra algerino, ormai estinto e inglobato dal nuovo ciclone oceanico attualmente in azione nelle coste europee oceaniche di Francia e Isole Britanniche.

La nuova Bassa Pressione spinge masse d'aria umida anche verso il Mediterraneo occidentale, e nel fine settimana potrebbe generare un breve passaggio temporalesco anche al Centro Italia.

Nella foto satellitare si nota come sistemi nuvolosi dalle Isole Britanniche tendano a ruotare rapidamente attorno al centro di Bassa Pressione posto sul Nord Ovest francese, così che le perturbazioni avranno la via facilitata per raggiungere anche parte d'Italia.

Nel frattempo, una nuova incursione di masse d'aria Nord Africana sta per scatenarsi, raggiungerà il suo apice nella nostra Penisola tra il 25 Aprile ed il 26, inducendo nel seguito i fronti nuvolosi a deviare i loro ammassi verso il Nord Italia.

Il Nord Italia vedrà brutto tempo per vari giorni, dapprima con nubi compatte, poi via via con nuvolosità irregolare che consentirà al sole di riscaldare il suolo, e di innescare la formazione dei cumulonembi, e quindi di temporali.

Come già detto, inizierà rischio grandine.

Il 25 Aprile, ovvero domani, sembrerebbe promettere un miglioramento parziale del tempo anche nel Nord Italia, con il rischio, comunque, di temporali sparsi. Mentre nel resto d'Italia piomberà anche il caldo.

Il 26, venerdì, il Nord Italia potrebbe vedere il passaggio di un fronte perturbato temporalesco, con intensi fenomeni specie nelle regioni alpine e prealpine.

Nel fine settimana ci potrebbe essere una novità per il Nord Italia, in quanto aria fredda si porterà oltralpe favorendo nevicate sui monti, specie nei versanti esteri. Nello stesso tempo, nella Penisola italiana e le Isole Maggiori soffierà aria molto mite di origine Nord Africana, e di nuovo potrebbe transitare un nuovo fronte nuvoloso che potrebbe innescare parecchi temporali nel Centro Italia per domenica 28.

Sempre domenica, molti temporali potrebbero interessare il Nord Italia.

Insomma, è Primavera, la stagione dei temporali soprattutto al Centro Nord Italia, il periodo delle grandi piogge. Sovente ci si scorda che questa è la seconda stagione più piovosa per il Nord Italia dopo l'Autunno, ed in questi anni, ne è divenuta la più piovosa.

Nei prossimi giorni sarà la variabilità a prevalere su buona parte del nostro Paese, ad eccezione del Sud Italia e soprattutto della Sicilia, dove le masse d'aria Nord Africane prevarranno e daranno bel tempo, con molto sole e temperature decisamente miti, ma non caldissime.

Tuttavia, la nuova avvezione di aria calda potrebbe far salire i termometri fin sino i 30°C in alcune città del Sud Italia e della Sicilia. Insomma, a suo tempo parlammo di avvezioni calde che avrebbero portato i 30 gradi già ad Aprile, ed in grandi linee, considerata l'affidabilità non definibile delle previsioni a lungo termine, giunge la conferma.

