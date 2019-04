Meteo 7 giorni: viavai di TEMPORALI al Centro-Nord. CALDO al Sud, poi stop

METEO SINO AL 1° MAGGIO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La depressione sull'Europa Occidentale continuerà a condizionare il meteo sull'Italia e non mollerà facilmente la presa. L'asse della saccatura tenderà a spostarsi addirittura più verso l'Italia, approfittando di un anticiclone che non intende far da muro al passaggio di perturbazioni. Ciò non depone affatto bene ed il meteo sarà pertanto capriccioso.

Così sarà l'evoluzione di questa parte conclusiva d'aprile, che vedrà tuttavia solo parte d'Italia penalizzata a più riprese da piogge e temporali, nello specifico il Nord e solo marginalmente le regioni centrali. L'Italia si sta venendo a trovare in un'area di confluenza tra masse d'aria dalle caratteristiche diverse.

Correnti più instabili affluiscono verso il Nord dove convoglieranno ulteriori sistemi perturbati mantenendo così il meteo movimentato. Un promontorio anticiclonico africano si mantiene ben proteso su parte del Centro-Sud dove è in atto un vero e proprio anticipo d'estate, ma tenderà ad essere scalzato da aria più fresca oceanica.

METEO SI MANTERRA' CAPRICCIOSO E PIU' FRESCO

Le regioni settentrionali risentiranno più direttamente di piogge e temporali, mentre i fenomeni si presenteranno in forma più occasionale sulle regioni centrali. Ciò accadrà in occasione della perturbazione attesa venerdì. Al Sud prevarrà tempo relativamente asciutto con il caldo africano che, dopo aver raggiunto il picco, tenderà a smorzarsi.

Data la contrapposizione di masse d'aria diverse, non si escludono temporali localmente di forte intensità proprio per lo scontro fra l'aria calda africana e le masse d'aria più fresche ed instabili oceaniche. Gradualmente l'aria più fresca si propagherà anche al Centro-Sud, determinando il ritorno delle temperature verso valori più consoni al periodo

Un nuovo impulso perturbato colpirà domenica il Nord, scivolando verso le regioni centrali che saranno colpite in modo maggiore, con aria più fresca al seguito. Per l'inizio della nuova settimana l'anticiclone proverà ad affermarsi, ma almeno in una prima fase il tempo si manterrà ancora vivacemente instabile al Centro-Sud.

METEO VENERDI' CON NUOVA PERTURBAZIONE, VARIABILE NEL WEEKEND

La nuova perturbazione sarà in azione fin dal mattino, con maltempo più marcato sul Nord-Ovest e in genere aree alpine e prealpine, ad eccezione delle pianure piemontesi saltate dall'impulso frontale. Le precipitazioni saranno diffuse e temporalesche, con neve sulle Alpi oltre i 1600/1800 metri.

Il peggioramento coinvolgerà anche Sardegna e parte delle regioni centrali, con qualche rovescio o temporale sparso al mattino sull'Isola e successivamente sulla Penisola, specie a ridosso dei rilievi. Resterà invece all'asciutto il Sud, a parte nubi e qualche sporadico piovasco tra tarda sera e notte su Campania, Puglia e Lucania. La perturbazione giungerà comunque molto attenuata.

METEO WEEKEND, NUOVO FORTE PEGGIORAMENTO PER DOMENICA

Sabato sarà una giornata discreta, ma con tendenza a peggioramento verso sera su Alpi Centro-Orientali ed alte pianure a causa della nuova perturbazione che domenica potrebbe coinvolgere ancora il Nord-Est oltre alle regioni centrali della Penisola. Questo fronte sarà causa di piogge e temporali anche localmente di forte intensità.

CALDO AFRICANO SPAZZATO VIA

Il caldo persisterà fino al 26 aprile su parte del Centro-Sud, dove le temperature massime potranno spingersi addirittura fino ai 28 gradi e localmente a sfiorare i 30 gradi. Sarà il primo assaggio di quasi estate, ma durerà poco per via d'aria più fresca al seguito della perturbazione attesa venerdì al Centro-Nord. Altra aria più fresca affluirà da domenica, al seguito del nuovo fronte freddo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A fine mese osserveremo un parziale miglioramento, dovuto all'affermazione da ovest di un campo d'alta pressione. Non sarà però un dominio duraturo e tra l'altro un po' d'instabilità si attarderà al Centro-Sud. Seguirà ancora meteo movimentato ad inizio maggio soprattutto sul Nord e parte delle regioni centrali dove ci attendiamo ulteriori passaggi perturbati.

