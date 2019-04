Meteo Pasquetta burrascosa, arrivano anche piogge. Ecco tutti i dettagli

Si sta creando un deciso cambiamento meteo, dopo una serie di giornate stabili caratterizzate dalla presenza dell'anticiclone. Il cedimento dell'alta pressione si va realizzando sotto l'avanzata della depressione attiva sul comparto afro-iberico.

Un flusso di correnti meridionali vengono richiamate dall'entroterra nord-africano, per effetto del braccio di ferro fra l'anticiclone e il vortice ciclonico in avvicinamento da ovest, con temperature pertanto al di sopra della norma ed in ulteriore aumento.

Meteo Pasquetta: pioggia rossa, la causa

Si tratta peraltro di correnti molto sostenute, che già stanno toccando intensità da burrasca soprattutto a ridosso delle due Isole Maggiori e sono attese in ulteriore rinforzo. La circolazione ciclonica tende a pescare aria addirittura dal cuore dell'entroterra sahariano.

Si accentuerà in tal modo l'avvezione d'aria calda sahariana, con forti venti di scirocco che trasporteranno anche un carico di polveri sahariane. Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo per domani, lunedì 22 aprile, con il guasto che entrerà in scena nel corso della giornata.

Meteo Pasquetta: notevolissimo SCIROCCO al Sud e Sardegna. Inusuale intensità

Tempo in progressivo peggioramento, con i venti intensi in prevalenza di scirocco che si propagheranno a gran parte della Penisola. La nuvolosità stratificata diverrà via via più spessa e inizierà a causare qualche piovasco o piovasco dapprima sui settori meridionali ed Isole Maggiori, poi tra Lazio e Campania.

Tra pomeriggio e sera precipitazioni più organizzate si espanderanno a gran parte delle regioni centrali e poi in successiva espansione su parte del Nord, ad iniziare da Emilia Romagna, Liguria e in genere le zone di pianura a sud del Po.

Lo scirocco diverrà teso quasi ovunque, a parte la rotazione da nord/est sul Mar Ligure, convogliando sabbia sahariana sui cieli dell'Italia, soprattutto sulle Isole Maggiori. Pioverà quindi sabbia del deserto, laddove si verificheranno delle precipitazioni.

