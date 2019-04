Meteo verso BURRASCA di PASQUETTA. Raffiche ben oltre i 100 km/h, ecco dove

Siamo alle porte di un cambiamento meteo che si concretizzerà proprio nel lungo weekend pasquale. L'anticiclone, dopo aver raggiunto la massima forza, inizia a cedere sotto la spinta di una circolazione depressionaria attiva tra il Nord Africa e la Penisola Iberica.

L'Italia si sta venendo quindi a trovare in un'area di contrapposizione fra l'anticiclone africano e la bassa pressione afromediterranea. Dallo scontro di queste due figure bariche, che andranno a contendersi la nostra Penisola con un lungo braccio di ferro, ne deriverà un gradiente di pressione persino esplosivo.

Meteo Pasquetta: forte SCIROCCO al Sud e sulle Isole Maggiori

Il vento potrebbe raggiungere intensità ragguardevoli, localmente di burrasca, proprio nel lungo weekend pasquale, almeno su alcune regioni. Nel dettaglio, sabato la ventilazione sarà ancora moderata o forte, ma non eccessivamente sostenuta se non sul Canale di Sardegna dove spirerà lo scirocco fino a 80 km/h.

La giornata di Pasqua sarà invece più ventosa, per l'ulteriore avvicinamento della depressione afromediterranea. Nel corso di Pasqua il vento rinforzerà soprattutto tra Tirreno Meridionale e le due Isole Maggiori, con raffiche fino ai 100 km/h nei bacini circostanti la Sardegna e sul Canale di Sicilia.

Meteo Pasquetta, sempre più a rischio peggioramento

Il vento burrascoso colpirà anche le zone di terraferma delle Isole Maggiori, con raffiche più violente, prossime ai 100 km/h, sottovento ai crinali collinari e montuosi del sud-ovest Sardegna e del nord Sicilia. Il vento tenderà a rinforzare fino ad oltre i 60 km/h anche sulla Calabria centro-meridionale tirrenica.

La burrasca vera e propria si avrà però per Pasquetta, quando i venti intensi in prevalenza di scirocco spireranno su gran parte d'Italia. La ventilazione aumenterà anche sul Settentrione e sulla Toscana qui sarà tra Levante e Grecale, più sostenuta in Liguria.

il vento più violento insisterà sulle Isole con raffiche di bufera fino a 100 km/h ed oltre in Sicilia, parte a nord. Lo scirocco forte si propagherà anche al Tirreno Centro-Meridionale, lo Ionio e il Mar Adriatico centro-meridionale, con raffiche più violente su Calabria, coste ioniche e crinali montuosi.

In questa fase violente mareggiate interesseranno tutti i litorali esposti del Sud, quindi anche la fascia ionica con onde fino a 4/5 metri. Le condizioni del mare più avverso saranno nei tratti dei Canali tra la Sicilia e la Sardegna.

Pubblicato da Mauro Meloni

