Meteo Pasquetta: forte SCIROCCO al Sud e sulle Isole Maggiori

La depressione mediterranea che si formerà sul Nord Africa richiamerà aria da sud-est, pertanto, nel giorno di Pasquetta, il Sud Italia avrà un meteo decisamente ventoso, in particolare le due Isole Maggiori, che saranno direttamente coinvolte nella traiettoria ciclonica.

Situazione meteo prevista per Pasquetta: attenzioni ai venti di scirocco, decisamente molto forti tra Canale di Sicilia e Tirreno meridionale (cortesia Ventusky).

In queste due regioni non ci saranno precipitazioni particolari, in particolare in Sicilia sarà una giornata asciutta e tersa, ma nel resto del Meridione saranno possibili acquazzoni e schiarite, proprio perché una propaggine orientale della depressione Mediterranea potrà interessare il Sud peninsulare.

Piogge a macchia di leopardo previste per Pasquetta al Sud.

Confermiamo che Pasqua sarà salva e che quindi sarà possibili uscite all'aperto in tutta Italia, mentre Pasquetta avrà un meteo abbastanza variegato: ventoso nelle due Isole Maggiori, irregolarmente nuvoloso con rovesci al Centro-Sud e in peggioramento al Nord, con intense piogge tra sera e notte.

Pubblicato da Davide Santini

