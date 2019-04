Meteo 7 giorni: CALDO fino a Pasqua. Pasquetta verso CAMBIAMENTO

METEO SINO AL 25 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Condizioni di meteo stabile e soleggiato dominano sull'Italia, pur con lievi disturbi derivanti dal passaggio di velature e stratificazioni medio-alte in arrivo da ovest. Il promontorio anticiclonico è atteso in ulteriore rinforzo, supportato dal graduale afflusso di correnti miti dal Nord Africa, ma si deve guardare alle spalle dalla minaccia di una depressione attiva sul comparto afro-iberico.

Il flusso di correnti calde dal Nord Africa è in intensificazione, per effetto del braccio di ferro fra l'anticiclone e il vortice ciclonico in avvicinamento da ovest. Le temperature sono quindi in ulteriore aumento e si sono assestati su valori lievemente superiori alla norma stagionale. L'apice del flusso di correnti africane si avrà tra Pasqua e Pasquetta, soprattutto al Meridione e sulle Isole.

L'Italia tenderà ad essere gradualmente contesa fra l'anticiclone e una depressione afromediterranea che inizierà a premere da ovest. Inizialmente prevarrà l'azione stabilizzante, ma da Pasquetta inizierà ad avere la meglio la depressione, comunque abbastanza frenata dell'anticiclone. Per tale ragione si accentuerà l'avvezione d'aria calda sahariana, con forti venti di scirocco.

Il tempo per Pasqua potrebbe risultare tutto sommato discreto, pur con una copertura nuvolosa medio-alta che limiterà il soleggiamento in molte regioni. Saranno questi gli effetti della parte avanzata della perturbazione, non in grado di dar luogo a fenomeni degni di nota. I venti di scirocco, nel contempo andranno rinforzando, con temperature molto miti pienamente primaverili.

In generale, l'anticiclone cercherà d'opporsi e proverà a frenare l'avanzata del sistema perturbato da ovest. La bassa pressione afromediterranea dovrebbe riuscire ad erodere l'anticiclone proprio nel corso di Pasquetta, con il peggioramento che entrerà in scena nel corso della giornata festiva del lunedì, quella tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta.

Le condizioni meteo dovrebbero pertanto deteriorarsi, nel corso della Pasquetta, e sarà elevato il rischio di qualche precipitazione dapprima sui settori tirrenici, poi anche in direzione delle regioni centrali e infine quelle settentrionali. Il richiamo di correnti sciroccali, innescato dal vortice ad ovest dell'Italia, raggiungerà l'apice comportando anche il trasporto di pulviscolo sahariano verso l'Italia.

METEO SABATO 20 APRILE, BEL TEMPO CON DISTURBI LIMITATI

Sarà questa l'ultima giornata decisamente stabile con l'anticiclone subtropicale che raggiungerà i massimi effetti. Pertanto avremo tanto sole, a parte delle nubi sterili, in prevalenza velature o stratificazioni, che offuscheranno un po' il cielo soprattutto tra il Nord-Ovest e le due Isole Maggiori.

Nubi cumuliformi pomeridiane si addenseranno sui rilievi, specie sulle Alpi Occidentali, ma senza alcun fenomeno degno d'attenzione a parte qualche sporadica precipitazione sulle Alpi Marittime. Tendenza ad annuvolamenti più compatti in Sardegna, sottovento ai rilievi dei settori meridionali per via del previsto rinforzo dello scirocco.

METEO PASQUA E PASQUETTA, IN ARRIVO NUBI E POI PRECIPITAZIONI

Il tempo sarà discreto nella domenica di Pasqua, ma con progressivo aumento delle nubi medio-alte stratificate su molte regioni. Avremo quindi un soleggiamento limitato o molto pallido, mentre i venti di scirocco rinforzeranno ulteriormente sulle due Isole Maggiori, con raffiche che potrebbero approssimarsi ai 100 km/h.

La nuvolosità tenderà ad accentuarsi dalla sera e saranno possibili isolate pioviggini su Ponente Ligure, sud Sardegna, settori ionici di Sicilia e Calabria. Questa sarà l'anteprima del peggioramento previsto per la Pasquetta, con piovaschi prima in alcune aree del Sud e settori tirrenici. Tra pomeriggio e sera precipitazioni più organizzate si espanderanno al Centro e poi a parte del Nord.

CALDO E SABBIA IN ARRIVO DAL DESERTO

I valori si porteranno ben oltre la norma, tanto che potranno raggiungersi per Pasqua picchi fino a 24/25 gradi. Questa fase tiepida si accentuerà per Pasquetta, in quanto l'avvezione sahariana piloterà masse d'aria ancor più calde e si avrà un ulteriore innalzamento termico tra il Sud e le Isole. I forti venti di scirocco trasporteranno anche polveri sahariane in sospensione in atmosfera.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sicuramente avremo meteo più turbolento nei giorni tra martedì 23 e giovedì 25 aprile, con piogge e rovesci che potrebbero colpire più direttamente il Centro-Nord. Le temperature continueranno a mantenersi ben oltre la norma, specie al Sud e sui versanti adriatici dove peraltro anche le precipitazioni saranno assenti, a parte sporadici brevi acquazzoni.

