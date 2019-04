Meteo 7 giorni: PASQUA con CALDO che precede cambiamento

METEO SINO AL 23 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Un anticiclone si va affermando sull'Italia e comporta meteo stabile e soleggiato, con l'attenuazione delle ultime interferenze d'aria fresca ed instabile sull'estremo Sud Italia. Il promontorio anticiclonico è atteso in ulteriore rinforzo e andrà ad estendersi dal Nord Africa fino all'Europa Centrale e alla Scandinava, passando naturalmente per l'Italia e il Mediterraneo.

I cieli non saranno sempre soleggiati, in quanto nonostante l'anticiclone avremo il transito di alcuni ammassi nuvolosi, in genere velature del tutto sterili. Gli unici disturbi degni di nota saranno rappresentati dall'attività cumuliforme su Alpi ed Appennino, con qualche possibile isolato acquazzone pomeridiano ristretto comunque alle aree montuose.

Avremo i primi veri tepori di primavera, con temperature destinate ad innalzarsi da Nord a Sud, tanto da portarsi su valori lievemente superiori alla norma stagionale. Il previsto progressivo rialzo termico si giustifica con il fatto che si tratterà di un promontorio di matrice sub-tropicale che convoglierà masse d'aria più tiepide d'origine nord-africana.

METEO ANTICICLONICO SIN VERSO PASQUA, NOVITA' DA PASQUETTA

L'apice del flusso di correnti africane si avrà in direzione del weekend pasquale, momento nel quale potrebbe approssimarsi una nuova bassa pressione atlantica in avanzamento dal Mediterraneo Occidentale. Ci sono delle possibilità che la Pasqua possa risultare quanto meno discreta, cioè senza fenomeni degni di nota, pur con venti sciroccali in rinforzo.

In generale, l'anticiclone andrà ad opporsi e a frenare l'avanzata del sistema perturbato da ovest, il quale potrebbe entrare in scena proprio per Pasquetta. Nella giornata festiva del lunedì, quella tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, le condizioni meteo potrebbero in parte deteriorarsi, con maggiore probabilità al Centro-Nord e Sardegna.

Questo possibile peggioramento si potrebbe manifestare soprattutto nella seconda parte della giornata di Pasquetta, che quindi non verrebbe del tutto rovinata. Al momento non è ancora possibile tracciare una previsione nel dettaglio e resta l'incertezza di quanto l'anticiclone riuscirà a respingere l'assalto perturbato da ovest.

METEO GIOVEDI' 18 APRILE, BEL TEMPO CON DISTURBI SULLE ALPI

La novità, per effetto del rinforzo dell'alta pressione, sarà nel fatto che si attenuerà l'instabilità diurna al Sud e più in generale sulle aree montuose della dorsale appenninica, dove non avremo più i temporali pomeridiani. Gli addensamenti nuvolosi termoconvettivi, comunque attesi in montagna, non daranno più luogo a temporali.

Isolati rovesci potrebbero manifestarsi solo sui rilievi tra Sud Calabria ed est della Sicilia. Maggiori disturbi si avranno sull'Arco Alpino, con rischio di qualche piovasco o rovescio, di scarsa entità, sui settori prealpini. Sul resto d'Italia il tempo si presenterà decisamente soleggiato, a parte qualche velatura.

METEO VERSO PASQUA, ANTICICLONE AL CLOU POI TENDE A CEDERE

Non si avranno sostanziali novità per venerdì, che sarà una giornata ancora soleggiata, a parte la cumulogenesi più accentuata nelle ore più calde pomeridiane su Alpi e Prealpi. Sabato ancora tanto sole, a parte le solite nubi sui rilievi e addensamenti compatti in Sardegna. Domenica di Pasqua il tempo sarà discreto, ma con progressivo aumento delle nubi medio-alte stratificate.

IPOTESI METEO VERSO PASQUA

Gli scenari di bel tempo si potranno sicuramente per sabato, giornata pienamente primaverile e con tanto sole, a parte il transito di velature. Addensamenti cumuliformi si avranno sulle Alpi. Più incerto il trend per Pasqua, con la possibilità di maggiori annuvolamenti sparsi, ma senza precipitazioni degne di nota, se non qualche scroscio su alcune aree montane alpine.

TEPORE PRIMAVERILE IN ACCENTUAZIONE

Un rialzo termico più evidente si manifesterà in prossimità del weekend a causa di correnti sciroccali. I valori si porteranno quindi ben oltre la norma, tanto che potranno raggiungersi picchi fino a 24/25 gradi sulle regioni interne e del versante tirrenico dell'Italia Centro-Settentrionale, ma anche soprattutto sui settori delle due Isole Maggiori sottovento alle correnti sciroccali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo una Pasqua tutto sommato discreta, la situazione potrebbe degenerare a Pasquetta, con nuvolosità minacciosa e qualche precipitazione in vista al Centro-Nord. Attenzione, non si avrà una giornata di maltempo secondo le elaborazioni attuali, con la distribuzione della fenomenologia eventuale ancora soggetta a possibili forti variazioni.

