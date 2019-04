METEO: TEMPERATURE in forte aumento fino al weekend, CALDO per Pasqua

A seguito del ritorno dell'anticiclone, il meteo cambia totalmente rispetto alla prima parte d'aprile. Il tepore primaverile è pronto ad esplodere in Italia, dove l'anticiclone è atteso in ulteriore rinforzo, supportato da un'alimentazione di matrice sub-tropicale.

Le temperature saliranno giorno dopo giorno e si porteranno oltre alla norma, con valori più elevati al Nord, sulle Isole Maggiori e lungo le regioni tirreniche. Avremo i primi caldi stagionali con valori anche prossimi ai 25 gradi su valli e pianure interne distanti dal mare.

Farà più fresco sulle coste, ma anche sui settori adriatici lambiti da interferenze d'aria più fresca dai Balcani. L'apice del caldo si dovrebbe raggiungere tra il sabato ed il giorno di Pasqua, quando l'Italia sarà interessata in pieno dall'elevazione dell'anticiclone subtropicale alimentata dai venti di scirocco.

Per il giorno di Pasquetta si potrebbero avere delle lievi diminuzioni termiche, a fronte del previsto peggioramento con copertura nuvolosa diffusa e qualche precipitazione in alcune regioni. Il clima resterà però sempre molto mite e con valori ancora molto la norma.

Guardando alla prossima settimana, nei giorni dopo Pasquetta è possibile che l'avvezione calda sahariana insista ancora sulle regioni meridionali e la Sicilia, dove si potrebbe avere un ulteriore rialzo delle temperature.

Non sarà però assolutamente caldo eccezionale! Nel passato anche recente, in questo periodo d'aprile, si erano verificate ondate di caldo di stampo tipicamente estivo come nel 2011, quando la colonnina di mercurio superava agevolmente i 30 gradi.

Ecco alcune città capoluogo dove le temperature saliranno di diversi gradi nei prossimi giorni:

Differenza temperature massime tra i giorni 20 e 17 aprile 2019

Savona 5°C, in aumento.

Aosta, Carrara, Genova, La Spezia, Livorno, Massa, Napoli, Pisa, Rieti, Salerno, Trapani, Vibo Valentia 4°C, in aumento.

Agrigento, Avellino, Cagliari, Catanzaro, Frosinone, Imperia, Lucca, Oristano, Pistoia, Sassari 3°C, in aumento.

Pubblicato da Mauro Meloni

