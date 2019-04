Meteo oggi, dopo tanto tempo torna l'Alta Pressione

Splendida giornata in quel del Sestriere, come del resto su gran parte d'Italia. Fonte webcam vialattea.it

E' da tempo, precisamente da marzo, che non si parlava di Alta Pressione. Le condizioni meteo sono in netto miglioramento, ci stiamo lasciando alle spalle una prima metà di aprile segnata da freddo a tratti e frequenti precipitazioni.

Ora, come saprete, da ovest sta avanzando un promontorio anticiclonico che prima aveva prediletto la Penisola Iberica e che ora - anche quale risposta a un graduale calo della pressione sull'Atlantico orientale - sta traslando sul nostro territorio. Non è l'Alta Pressione delle Azzorre, è l'Alta del nord Africa e quindi aspettiamoci un generale, deciso aumento delle temperature.

In questo momento, lo dicono le rilevazioni ufficiali ma basterebbe semplicemente affacciarsi dalla finestra, prevalgono i cieli sereni o poco nuvolosi. Permane qualche annuvolamento al Sud Italia, in particolare tra Campania, Calabria e Sicilia orientale laddove l'instabilità atmosferica non si è del tutto assopita.

Nel corso delle ore centrali, infatti, gli annuvolamenti diverranno più vistosi e minacciosi a ridosso della dorsale appenninica meridionale e sui rilievi della Sicilia orientale. Nubi torreggianti, o se preferite convettive, che porteranno a dei temporali qua e là. Non dovrebbe trattarsi di fenomeni particolarmente forti, ma sappiamo che quando si ha a che fare con l'instabilità tale possibilità non deve essere esclusa a priori.

Peraltro lungo l'Adriatico e sul Tirreno meridionale avremo una discreta ventilazione settentrionale, con delle raffiche che localmente potrebbero risultare forti.

Detto del rialzo generalizzato delle temperature per il momento non prevediamo particolari eccessi, nel senso che il clima sarà gradevole ma senza che si vada oltre le medie di riferimento. Le anomalie potrebbero subentrare nei prossimi giorni, a ridosso della Pasqua, quando l'Alta Pressione sarà supportata da aria decisamente più mite.

Concludiamo dicendovi che per Pasqua è confermato bel tempo mentre per Pasquetta potrebbe effettivamente subentrare un peggioramento che assumerebbe gradualmente connotati di forte maltempo. Quindi seguiteci perché affronteremo l'argomento nel corso della giornata.

Pubblicato da Ivan Gaddari

