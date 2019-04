Meteo Italia: PROSSIME ORE PERTURBATE, sarà una Domenica di FREDDO MALTEMPO

Meteo Italia: saranno due gli elementi che porteranno sull'Italia una fredda e perturbata Domenica delle Palme: un vortice di bassa pressione sulla Sardegna e i previsti venti freddi in discesa dal Nord Europa, una configurazione infatti, nella quale il tempo non potrà altro che risultare fortemente compromesso su gran parte del nostro Paese. Cerchiamo di capire come evolverà dunque la situazione meteo nelle prossime ore.

In mattinata il tempo peggiore lo troveremo soprattutto al Nord Italia, ed in particolare sui settori ovest. Forti piogge e rovesci colpiranno la Liguria di Levante, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia centro occidentale e tutta la fascia prealpina. Attenzione alla neve che potrà cadere sull'arco alpino specie sui settori dell'alto Piemonte, sulle Alpi lombarde, sul Trentino alto Adige fino alle Dolomiti. Sull'alto Piemonte e sulle Alpi lombarde la neve potrà cadere anche intorno ai 1000 metri, ma localmente anche a quote inferiori. Neve anche sugli Appennini, intorno ai 1000 su quello centro settentrionale, ma localmente anche quote più basse.

Meteo Alpi e Prealpi, neve a quote irregolari, anche sotto i 1000 metri

Neve a quote più alte, man mano che si andrà verso sud in Appennino.

Brutto tempo è atteso anche al Centro e sulle regioni meridionali con piogge che diverranno più probabili nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio. Intensi rovesci anche temporaleschi potranno interessare il Lazio, come a Roma, la Campania, ma anche molte aree dei settori adriatici specie il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise e tutta la Puglia. I temporali potranno occasionalmente essere accompagnati anche dal fenomeno della grandine.

Meteo Appennino, neve fin sotto i 1000 metri

Verso sera la fase di maltempo più attiva andrà a concentrarsi sul medio e basso Adriatico dove sono attesi ancora forti rovesci. Nel contempo migliorerà lentamente al Nord e sulla fascia tirrenica centro meridionale. Da segnalare che in questa intensa fase di maltempo, avremo alcune aree dove il tempo si manterrà decisamente migliore come la Sardegna ed i settori meridionali ed occidentali della Sicilia.

Calano le temperature in particolare al Nord e sulla fascia adriatica dove i venti di Bora renderanno il clima davvero assai rigido. Calo termico anche sul resto del Paese seppur più contenuto.

