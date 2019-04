Meteo 7 giorni: domenica PIOGGE, TEMPORALI e NEVE. Poi CAMBIA

METEO SINO AL 19 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Un flusso d'aria fredda ed instabile sta alimentando condizioni meteo molto instabili, a causa della persistenza di una vasta circolazione depressionaria, con perno posizionato proprio sulla nostra Penisola. Le correnti fredde artiche hanno già riportato clima rigido invernale su parte dell'Europa Centro-Settentrionale.

Il gelo ha raggiunto anche la Francia facendo letteralmente crollare le temperature e ora quest'ondata artica tardiva si sta facendo sentire, seppur molto attenuata, anche su parte d'Italia. Lo sviluppo di un minimo barico sul Mar Ligure è causa di un peggioramento anche al Nord con una situazione propizia per neve a quote più basse sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri al Nord-Ovest.

L'instabilità atmosferica verrà ulteriormente rinvigorita anche sulle regioni centro-meridionali, dove non mancheranno fenomeni di forte intensità. Le precipitazioni saranno più frequenti nelle zone interne e nelle ore diurne, a prevalente carattere temporalesco. Dato il calo termico, la neve interesserà anche i monti appenninici.

METEO SETTIMANA DI PASQUA PIU' MITE E STABILE INIZIALMENTE

Questo è il tipico tempo che può riservare la primavera, ma l'evoluzione per i primi giorni della settimana vedrà questa ondata d'instabilità in graduale attenuazione. Finalmente si dovrebbe avere un miglioramento, in quanto la circolazione ciclonica sembra poter traslare verso est e in Italia si avrebbe un cambiamento, con una spinta anticiclonica più mite in arrivo dalla Penisola Iberica.

L'instabilità sarà ancora inizialmente attiva al Sud e regioni centrali adriatiche, poi soprattutto sulle aree interne e montuose a causa del persistere di lievi infiltrazioni d'aria fresca in quota. Attorno a metà settimana l'anticiclone è atteso in ulteriore rinforzo e si tratterà di un promontorio di matrice sub-tropicale che convoglierà masse d'aria più tiepide d'origine nord-africana.

Avremo i primi veri tepori di primavera, ma successivamente proprio nel weekend pasquale potrebbe raggiungere una nuova bassa pressione atlantica a determinare un peggioramento. Si tratterà di una nuova fase instabile, con temporali e acquazzoni improvvisi, specie al Nord, il Centro e la Sardegna.

METEO DOMENICA 14 APRILE, ACQUAZZONI E TEMPORALI DIFFUSI

Condizioni avverse al Nord soprattutto nella prima parte del giorno, con piogge, temporali e neve che potrebbe scendersi fino a 600/800 metri al Nord-Ovest, se non temporaneamente più in basso laddove i fenomeni risulteranno più intensi. Tra pomeriggio e sera il meteo migliorerà dalle zone orientali, con ulteriori fenomeni ancora attesi sulle regioni del Nord-Ovest.

Il nuovo vortice, in evoluzione sull'Italia, produrrà parecchie turbolente anche su zone interne del Centro-Sud e Sicilia con fenomeni temporaleschi soprattutto nella seconda parte del giorno. Neve in Appennino attorno ai 1200/1400 metri, temporaneamente più in basso sulla dorsale settentrionale. Verso sera la tendenza è per una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalle aree di ponente.

METEO PRIMI GIORNI DI SETTIMANA, MIGLIORA CON RESIDUA INSTABILITA'

L'area ciclonica si porterà verso i Balcani e l'Egeo e si registrerà un progressivo miglioramento ad ovest, preludio ad una graduale espansione anticiclonica che sarà disturbata da qualche infiltrazione atlantica. Lunedì ritroveremo precipitazioni più frequenti al Sud e Adriatiche, altrove variabilità ma con tendenza a sempre maggiori schiarite.

Da martedì l'anticiclone si affaccerà in modo un po' più deciso da ovest, anche se il tempo non sarà ancora del tutto stabile e transiteranno ammassi nuvolosi irregolari. Le ulteriori infiltrazioni d'aria fresca favoriranno ulteriore instabilità termoconvettiva, specie a ridosso dell'Appennino Centro-Meridionale con acquazzoni pomeridiani.

TEMPERATURE BASSE DOMENICA, POI IN LENTA RIPRESA

Domenica si registrerà l'apice di questa circolazione fredda, che si propagherà parzialmente a gran parte d'Italia. Da inizio settimana le temperature risaliranno gradualmente, a partire soprattutto dal Nord Italia e dalle regioni tirreniche. Ancora residuo freddo, con temperature sotto la media, insisterà al Meridione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un promontorio anticiclonico africano si espanderà sull'Italia, con apice fra giovedì e venerdì. Tuttavia, come tendenza, al momento le festività pasquali potrebbero vedere all'opera una nuova fase meteo instabile per l'avanzata di un'area ciclonica da ovest. A rischio acquazzoni potrebbe finire soprattutto il Centro-Nord dell'Italia.

