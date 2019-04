Meteo Italia: le pesanti precipitazioni del 4 e 5 aprile, siccità KO

CRONACHE METEO: tra il 4 e il 5 aprile scorsi, piogge abbondanti si sono verificate, come da previsione, su buona parte della nostra penisola, in particolare sul Nord Italia, ma i massimi nuclei delle precipitazioni più intense si sono verificate sull'arco alpino e sulla Toscana settentrionale.

In Veneto spicca la provincia di Belluno, interessata da forti correnti meridionali che, a contatto con i rilievi alpini, hanno scaricato una grande quantità di umidità sotto forma di precipitazioni.

Alpi sepolte di neve, accumuli straordinari. Incredibile VIDEO METEO

Nella sola giornata del 4 aprile sono caduti 240 mm di pioggia nel Cansiglio e 191 mm a Valpore.

Anche nel vicentino si sono misurati 229,2 mm al Passo Xomo.

Quasi 1 metro di neve su Formazza! Video meteo

In Friuli località di Piancavallo ha misurato 168 mm di pioggia.

Il Piemonte ha visto cadere 130 mm di pioggia a Domodossola, di cui circa una ventina sotto forma di neve; 160 mm a Someraro e 140 mm ad Alagna Valsesia.

In Lombardia i valori massimi di pioggia si sono raggiunti nel Varesotto (120 - 130 millimetri), e nell'alto Lecchese.

Nell'alto Appennino tosco emiliano, la località di Lagdei (PR), ha misurato 195 mm di pioggia in tre giorni, mentre un nubifragio, verificatosi la mattina del 4 aprile, ha scaricato oltre 171 mm di pioggia in poche ore sulla Lunigiana, in Alta Toscana.

Si tratta comunque di zone tutte altamente " sensibili" alle correnti meridionali, trattandosi di zone prevalentemente montuose dove l'impatto delle correnti d'aria umide provenienti da sud o da sud-ovest scatena quasi sempre delle precipitazioni molto abbondanti.

Nell'immagine, da Ventusky, le precipitazioni su Alta Toscana e Nord Ovest nelle ore centrali del 4 Aprile scorso.

Pubblicato da Giovanni De Luca

Inizio Pagina