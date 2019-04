METEO OGGI, tregua tra una perturbazione e l'altra

Nella webcam la splendida Cortina d'Ampezzo innevata. Fonte webcam dolomiti.org

Abbiamo affrontato un primo, consistente peggioramento meteo. Peggioramento che è stato cattivo quanto basta, ma fortunatamente senza particolari eccessi.

E' transitata una perturbazione da ovest, sospinta sulle nostre regioni dall'ampia area depressionaria collocata a ridosso dell'Europa occidentale. Ricordiamoci che si tratta di una depressione piuttosto fredda, difatti anche in Italia non è mancata occasione per delle nevicate a bassa quota.

Tale sistema continuerà a dominare in lungo e in largo perché sostenuto da continui impulsi freddi provenienti da nord. Nella rotazione ciclonica invierà altri fronti verso est e il nostro paese rappresenterà uno degli obbiettivi principali. Prepariamoci, ve lo diciamo già, a un weekend decisamente instabile o addirittura perturbato.

Tornando ad oggi, in questo momento permangono delle piogge sul Nordest, comprese nevicate alpine oltre i 1000-1200 metri di quota, e qualche acquazzone nelle regioni del Sud Italia. Ma mentre tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige è atteso un miglioramento soprattutto al pomeriggio, tra Sicilia e Calabria si dovrà prestare attenzione a un'area d'instabilità che continuerà ad apportare piogge ed anche dei temporali.

I modelli a più alta risoluzione indicano ulteriori piogge tra i settori orientali della Sicilia e la fascia ionica della Calabria. Fenomeni che dovrebbero cessare gradualmente verso sera.

Nel resto d'Italia è già subentrato un robusto miglioramento, difatti le schiarite sono prevalenti proponendoci cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le maggiori schiarite riguardano l'estremo Nordovest e la Sardegna, ma pian piano dovrebbero prendere il sopravvento ovunque.

E' bene specificare una cosa, ovvero che non sarà un miglioramento indotto dal ritorno dell'alta pressione. Sarà semplicemente un intervallo tra due perturbazioni successive, difatti già sabato è previsto un peggioramento i cui effetti avranno ripercussioni per gran parte del weekend e su gran parte del nostro territorio. Ripercussioni sia in termini di piogge sia in termini di temperature.

Pubblicato da Ivan Gaddari

