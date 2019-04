Meteo 7 giorni: ALTRE PIOGGE nel weekend, PERTURBAZIONI verso l'Italia

METEO SINO AL 10 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Siamo nel pieno di una fase meteo caratterizzata da forte maltempo, per il transito di una perturbazione atlantica che sarà peraltro solo la prima di una sere. Non si parla più di anticiclone e di sole che avevano a lungo caratterizzato marzo, ma di perturbazioni a raffica con piogge, temporali e neve abbondante sull'Arco Alpino.

La neve è anche in realtà caduta a quote molto basse su alcune aree fra Valle d'Aosta ed Alto Piemonte addirittura fino a fondovalle, come conseguenza delle violente precipitazioni che hanno scaricato verso il basso l'aria fredda presente in quota. Questo primo vero maltempo di primavera sta quindi scuotendo l'Italia, ma è in rapida evoluzione verso est.

Oltretutto, le temperature sono in netto calo al Centro-Nord e si stanno riportando su valori comunque più consoni al periodo, per via dell'aria fredda che segue la perturbazione. Il maltempo, che si va a concentrare sul Sud Italia, è enfatizzato dal contrasto fra masse d'aria polare marittima e flussi ben più temperati e umidi di matrice afromediterranea.

METEO NON MIGLIORA NEL WEEKEND, ALTRA PERTURBAZIONE

Ulteriori impulsi d'aria fredda nord-atlantica andranno ad alimentare la vasta depressione fra Francia, Penisola Iberica e Italia, con altre perturbazioni che verranno pilotate sulla nostra Penisola anche sul finire della settimana. Il vortice ciclonico sarà infatti a lungo attivo e si manterrà sempre con perno sulla parte occidentale del Mediterraneo, in posizione favorevole nel penalizzare l'Italia.

In sostanza avremo una nuova fase di maltempo, dopo un temporaneo miglioramento con nuovi fronti che dal Mediterraneo Occidentale raggiungeranno l'Italia. Avremo quindi un tempo movimentato tra passaggi nuvolosi e pause soleggiate. Già sabato la parte avanzata di un nuovo fronte porterà un peggioramento verso la Sardegna, il Nord-Ovest e la Toscana

Il nuovo sistema perturbato entrerà nel vivo nella giornata di domenica, con generali condizioni d'instabilità e maltempo specie al Centro-Sud. La situazione sembra rimanere depressionaria anche per gran parte della nuova settimana, con nuove perturbazioni che potrebbero ancora colpire, a catena, l'Italia portando anche acquazzoni, come tioico della primavera.

METEO VENERDI' 5 APRILE, MALTEMPO SI PORTA VERSO IL SUD ITALIA

Piogge, rovesci e temporali si concentreranno al Sud dove potranno risultare anche di forte intensità. Particolarmente esposte al rischio di forti precipitazioni saranno le regioni ioniche. La Sicilia, poi la Calabria ionica e il Salento potrebbero essere le zone dove i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare a tratti intensi.

Sul Centro-Nord si apriranno ampie schiarite a parte residue precipitazioni a carattere di rovescio ancora presenti sull'estremo Nord-Est, con neve sulle Alpi al di sopra degli 800/1000 metri, e localmente acquazzoni colpiranno le zone interne settentrionali appenniniche e la Romagna. I venti sono previste in attenuazione, a parte scirocco ancora intenso sull'area ionica.

METEO WEEKEND, ARRIVA NUOVA PERTURBAZIONE

Poche novità nella prima parte della giornata sabato, ancora con instabilità al Sud Peninsulare dove permarranno nubi irregolari e qualche rovescio. Si partirà con prevalenti sul resto d'Italia, ma con tendenza a nuovo peggioramento in Sardegna con piogge sparse. Entro sera fenomeni potranno raggiungere le Alpi Occidentali, il Ponente Ligure, il Basso Piemonte e le coste della Toscana.

Si tratterà della parte avanzata di un nuovo sistema perturbato da ovest, che poi domenica entrerà in scena apportando piogge sparse su gran parte dell'Italia, ma con fenomenologia più frequente al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori dove si potranno avere più facilmente temporali occasionalmente forti.

TEMPERATURE IN LIEVE RIALZO, SBALZI TIPICI DELLA PRIMAVERA

Dopo il repentino calo termico associato alla fase clou del maltempo in alcune aree del Centro-Nord, le temperature risaliranno la china nei valori massimi per effetto di maggiori schiarite. Entro domenica si registrerà una flessione termica per effetto della penetrazione del nuovo sistema frontale, ma con valori prossimi alla norma prevista per questo periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il contesto depressionario potrebbe proseguire anche nella nuova settimana che potrebbe risultare molto movimentata. Dopo iniziali condizioni di variabilità, già fra martedì e mercoledì potrebbe giungere un nuovo sistema perturbato. Al momento è ancora prematuro stabilire la traiettoria, ma vi è la possibilità che le precipitazioni possano colpire anche il Nord Italia.

