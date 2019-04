Si potrà parlare di freddo? Il termine meteo è corretto

Freddo ad aprile? Sì, freddo ad aprile. Potrà sembrare strano, ma è così. Piuttosto, negli scenari meteo climatici delle prossime settimane sarà corretto utilizzare questo termine?

Per scoprirlo c'è un modo semplicissimo e vi invitiamo a farlo: osservare le proiezioni termiche. Se vi prendete la briga di andare ad analizzare le proiezioni per la vostra città, o magari per altre città d'Italia, vi renderete conto che il caldo anomalo di marzo - mettiamoci anche febbraio - è acqua passata.

Le temperature oscilleranno attorno alle medie climatiche di riferimento, ma spesso potranno attestarsi al di sotto. Ed è per questo motivo che si potrà parlare di freddo. Prendete, ad esempio, la giornata odierna. E' vero, non per tutti vale lo stesso discorso ma se considerate le temperature che si stanno registrando al Nord Italia si può tranquillamente parlare di freddo.

Non è un caso, infatti, che stia nevicando a bassissima quota in Valle d'Aosta, in Piemonte e sull'alta Lombardia. Non sarà un caso che la quota neve sia destinata a scendere sotto 1000 metri anche sull'Appennino settentrionale.

Sarà bene farci l'abitudine, perché osservando i modelli fisico matematici ci si può rendere facilmente conto che si andrà avanti così sino a metà aprile.

E' normale? Altra bella domanda. Vi invitiamo, se volete avere una risposta dettagliata, a leggervi degli articoli pubblicati la settimana scorsa oppure a consultare il nostro archivio. Per quale motivo? Semplice, perché troverete svariati approfondimenti sulle onndate di freddo ad aprile. E' assolutamente normale, rientra nel normale andamento della stagione primaverile.

Era marzo anormale, non dimentichiamocelo. Se alla fine di questo mese ci troveremo a discutere di anomalie di segno opposto non ci sarà nulla di cui stupirsi. Alla fin fine abbiamo vissuto un inverno per nulla esaltante - salvo qualche breve parentesi - e il freddo è rimasto per troppo tempo confinato sul Circolo Polare Artico.

Ora, coi normali scambi meridiani primaverili, parte di quel freddo potrebbe essere distribuito più a sud.

