Meteo domani, maltempo entra nel vivo. Piogge, temporali, neve sulle Alpi

Il meteo inizia a peggiorare su parte d'Italia per la parte avanzata di un primo fronte perturbato. La novità estremamente importante è che verrà nettamente sradicato il vasto anticiclone protagonista a lungo a più riprese, in queste ultime settimane, su tutta l'Europa Centro-Occidentale e sul Mediterraneo.

L'Italia risente già attualmente delle prime infiltrazioni instabili che faranno da apripista al cambiamento meteo più corposo nel momento in cui penetrerà sul Mediterraneo la saccatura fredda in discesa dal Nord Europa.

Si andrà così ad approfondire una vasta area depressionaria alimentata per più giorni da impulsi d'aria fredda dalle latitudini. Questa circolazione ciclonica inizierà infatti a scavarsi già nelle prossime 24 ore, con il meteo destinato quindi a peggiorare e farsi turbolento in alcune regioni.

Vediamo quindi nel dettaglio l'evoluzione meteo per domani, mercoledì 3 aprile. Inizialmente le precipitazioni interesseranno Liguria e zone alpine e prealpine del Triveneto, ma seguirà un energico peggioramento a partire da metà giornata Nord-Ovest.

Piogge e rovesci forti si avranno in Liguria e poi su aree alpine e prealpine occidentali in successiva estensione verso levante. Coinvolte dalle precipitazioni anche parte delle pianure di Piemonte e Lombardia. In montagna i fenomeni risulteranno nevosi oltre i 1400/1600 metri.

Spiccata variabilità al Centro-Sud, dove le correnti andranno a disporsi dai quadranti meridionali, con spazio per acquazzoni a carattere sparso soprattutto su aree interne e montuose appenniniche in sconfinamento verso la fascia adriatica.

La parte attiva della perturbazione porterà un ulteriore peggioramento entro sera su aree alpine e pedemontane di Alto Piemonte e Lombardia, dove si intensificheranno le precipitazioni. Peggiora anche sul medio-alto versante tirrenico, con arrivo di piogge e temporali più diffusi in nottata.

Pubblicato da Mauro Meloni

