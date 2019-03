Meteo d'APRILE, un disastro climatico per il Centro Meteo americano

Le previsioni meteo hanno una buona affidabilità in ambiti ristretti sino a medie di 3-5 giorni a seconda del periodo dell'anno. Le linee di tendenza continentali, che sono quelle che vedremo in questo approfondimento, variano di attendibilità, necessitano di un costante monitoraggio e dovizia di particolari che esulano dalla finalità di questa rubrica.

In questo ambito, pertanto, l'approfondimento è finalizzato esclusivamente per conoscere quel che ad oggi, il Centro Meteo (NCEP) prospetta, in questa circostanza, per un periodo di previsione con validità di un mese: l'ormai imminente prossimo Aprile 2019. Questa, preferiamo che venga considerata letteratura, non previsione.

Il nostro fosus si concentra sull'Italia, ma evidenzierà anche aspetti del resto d'Europa.

TEMPERATURA MEDIA MENSILE ITALIA

Man mano che ci spostiamo da Sud verso Nord d'Italia, viene prevista una temperatura media mensile più elevata. Vediamo valori oltre la norma di circa 1°C al Sud, ma di ben 3°C superiori alla media nella regione alpina.

TEMPERATURA MEDIA MARI D'ITALIA

La proiezione prospetta un valore medio mensile di oltre 1°C oltre la media. Più caldi soprattutto i bacini italiani settentrionali.

PRESSIONE ATMOSFERICA AL SUOLO, VALORE MEDIO MENSILE ITALIA

Nell'arco degli ultimi 30 giorni hanno prevalso proiezioni con valori barico sopra la media. La media delle ultimissime previsioni è terribile: prospettano la formazione di un immenso anticiclone con massimi, presumibilmente, sulle Isole Britanniche, con anomalie bariche, ovvero pressione atmosferica fortissime.

Se tale anticiclone sarà confermato, il mese di Aprile patirebbe dell'assenza, o quasi delle perturbazioni oceaniche in quasi tutta l'Europa.

Tuttavia, la proiezione media ponderata nell'arco dei 30 giorni è meno grave, ovvero l'insieme di previsioni diffuse nell'ultimo mese, ma tuttavia propongono valori di pressione al suolo generalmente molto superiori alla media su quasi tutta Europa, con tendenza a valori nella media nel Nord Africa. Ciò non è detto che sia una buona notizia, in quanto l'Anticiclone nord africano è costituito da Bassa Pressione al suolo, e alta pressione in quota (elevato geopotenziale).

PIOGGIA MEDIA MENSILE ITALIA

La regione alpina potrebbe patire della maggiore anomalia, con precipitazioni decisamente inferiori alla media. Ma quasi tutta Italia sarebbe afflitta da piogge sotto la norma, così come quasi tutta l'Europa, ad eccezione della parte centro orientale della Penisola Iberica, e della Norvergia, dove pioverebbe ben oltre la media. Ma le previsioni a così lungo termine, su scala locale sono poco affidabili.

In Italia ci sono cenni di piovosità nella media, ma sono da considerare poco affidabili ai fini di una previsione, su parte della Sardegna e dell'Abruzzo, forse anche del Molise.

IN CONCLUSIONE

C'è davvero poco da aggiungere se non augurarsi che le proiezioni del Centro Meteo americano NCEP Climate Forecast System siano "SBAGLIATE", e che almeno il mese di Aprile ci porti normalità.

Aprile è un mese chiave per nel semestre caldo, vede su buona parte dell'Europa, ed in Italia nel Nord, la ripresa di piogge copiose, indispensabili in agricoltura e per la vegetazione.

Sono preoccupanti le previsioni di siccità e temperature elevate, e seppur questo articolo sia da considerare letteratura e non una previsione, resta il fatto che abbiamo analizzato quello che prospetta uno dei maggiori Centri Meteo mondiali, il quale indica linee di tendenza che sono la prosecuzione dell'anomalia del clima che stiamo attualmente osservando.

Insomma, queste previsioni sono pessime, disastrose per il nostro clima, le economie del settore agro-alimentare, l'habitat naturale. La natura ha bisogno di pioggia di Primavera, non di siccità e calura.

