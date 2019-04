Meteo 7 giorni: tornano PIOGGE e TEMPORALI. Anche NEVE COPIOSA sulle Alpi

METEO SINO AL 7 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo è in radicale cambiamento, con il netto cedimento dell'anticiclone che apre la strada ad un peggioramento di notevole portata, per effetto della discesa di aria polare marittima ad accompagnare l'affondo di una saccatura fin sul Mediterraneo, dove verrà a generarsi un'attiva circolazione di bassa pressione.

Meteo con forte neve sulle Alpi: oltre 1 metro

La rotta di questa saccatura risulterà ben più occidentale del previsto, tanto che coinvolgerà persino la Penisola Iberica dopo aver investito le Isole Britanniche e la Francia. La novità estremamente importante è che verrà nettamente sradicato il vasto anticiclone protagonista a lungo a più riprese, in queste ultime settimane, su tutta l'Europa Centro-Occidentale e sul Mediterraneo.

L'Italia risente già delle prime infiltrazioni instabili che faranno da apripista al cambiamento meteo più corposo atteso a partire da mercoledì 3 aprile quando entrerà direttamente in azione la saccatura dal Nord Europa. Si andrà così ad approfondire una vasta depressionaria alimentata per più giorni da impulsi d'aria fredda dalle latitudini.

METEO domani, inizia a peggiorare con prime piogge. Ecco le zone coinvolte

MALTEMPO A PIU' RIPRESE SULL'ITALIA, FINO AL WEEKEND

L'anticiclone, messo alle corde dalla saccatura, sarà costretto ad arretrare sull'Atlantico, lasciando scoperta l'area mediterranea ed europea. Il peggioramento meteo entrerà quindi pienamente nel vivo da mercoledì, quando la prima intensa perturbazione d'aprile investirà l'Italia accompagnandosi ad un'attiva depressione che si scaverà a ridosso della Sardegna.

Previsione meteo: piogge generose, ma anche forte neve sui monti

Ci attendiamo quindi un deciso deterioramento delle condizioni meteo fra mercoledì e giovedì. Si avranno piogge, temporali e anche il ritorno della neve sui rilievi alpini e forse dell'Alto Appennino, a causa dell'aria più fredda nordica che lambirà l'Italia. Le condizioni di maltempo dovrebbero coinvolgere anche il Nord-Ovest, area più di altre penalizzata dalla siccità.

Un temporaneo miglioramento è atteso venerdì, quando ci sarà una temporanea espansione dell'anticiclone innescata da un nuovo affondo freddo e perturbato verso la Penisola Iberica. Si tratterà però solo di una pausa temporanea, con la nuova perturbazione che riporterà maltempo nel corso del weekend.

Svolta meteo anche a causa del calo temperature

METEO MARTEDI' 2 APRILE, PIU' NUBI E QUALCHE PRECIPITAZIONE

Il tempo cambierà al Nord, con nubi più consistenti al Nord-Ovest dove avremo deboli fenomeni su Liguria, zone pedemontane e Alpi, nevosi dai 1800 metri. Nubi più compatte avanzeranno anche verso la Sardegna, con qualche pioggia nella seconda parte della giornata. Lieve peggioramento anche in Sicilia, con qualche piovasco e brevi acquazzoni più probabili sui rilievi a nord.

La fine di un incubo meteo

Sul resto della Penisola avremo pochi o parziali annuvolamenti, in genere di tipo medio-alto e stratiforme che offuscheranno solo parzialmente il soleggiamento. Nelle ore più calde si andranno però a formare nubi imponenti lungo la dorsale appenninica, con possibili scrosci di pioggia a ridosso dei maggiori rilievi.

METEO PERTURBATO FRA MERCOLEDI' E GIOVEDI'

Meteo Aprile, tutto cancellato, i degli

Energico peggioramento a partire da mercoledì, con la parte attiva della perturbazione che porterà precipitazioni più diffuse al Nord e sulle regioni centro-settentrionali del versante tirrenico per via della depressione secondaria che si organizzerà a ridosso dell'Italia Occidentale, richiamando anche forti venti di scirocco.

Entro giovedì il maltempo si estenderà anche verso il Sud e la Sicilia, con precipitazioni più abbondanti che investiranno in genere le regioni tirreniche e i settori del Nord Italia tra Lombardia e Triveneto, in particolare le aree pedemontane. Tornerà anche la neve abbondante sulle Alpi, fino a quote medie.

Meteo 15 giorni: Mediterraneo burrascoso, arriva tanta PIOGGIA

CALO TERMICO CON IL MALTEMPO SPAZZERA' VIA IL TEPORE

Martedì il clima si manterrà ancora primaverile Solo successivamente, in particolare verso metà settimana, l'arrivo del maltempo farà scendere le temperature in particolare al Nord e sulle regioni di ponente, che saranno in parte coinvolte anche da aria più fredda associata alla circolazione depressionaria. Non a caso, tornerà anche la neve, ma solo in montagna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo una tregua, il maltempo potrebbe tornare protagonista assoluto nel weekend, con un nuovo vortice ciclonico in lenta evoluzione dalla Penisola Iberica al Mediterraneo Centrale. Ci sarà probabilmente occasione per precipitazioni di un certo rilievo anche al Nord-Ovest, dove sarebbero necessari apporti di pioggia importanti e frequenti dopo mesi di siccità.

