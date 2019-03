Meteo 7 giorni: la peggiore ondata di MALTEMPO da Ottobre 2018

METEO SINO AL 5 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Si avvicina il cambiamento meteo che determinerà una drastica svolta nella nuova settimana, a causa della discesa di aria polare marittima ad accompagnare l'affondo di una saccatura fin sul Mediterraneo. La rotta di questa saccatura risulterà ben più occidentale del previsto, tale da coinvolgere non solo la Francia e il Regno Unito, ma anche le Isole Britanniche.

Di conseguenza, verrà letteralmente spodestato il vasto anticiclone protagonista in questi giorni su tutta l'Europa Centro-Occidentale e sul Mediterraneo. L'alta pressione è in questo momento ai massimi, ma insisterà ancora per poco visto che si avvia ad iniziare la sua rapida parabola discendente con un imminente cedimento.

Già in avvio di settimana l'anticiclone subirà un'erosione a causa dell'espansione di una modesta circolazione ciclonica da ovest, che farà da apripista al cambiamento più corposo atteso nei giorni successivi quando entrerà direttamente in azione la saccatura dal Nord Europa che andrà a favorire l'approfondirsi di una vasta depressione sul Mediterraneo.

METEO NUOVA SETTIMANA, TORNA IL MALTEMPO SULL'ITALIA

Ormai appare confermato il peggioramento d'inizio aprile, a causa dell'affondo di una vasta circolazione perturbata a carattere freddo sull'Europa Centro-Settentrionale. Dopo aver puntato il Regno Unito, la saccatura affonderà verso Francia e Spagna, innescando un richiamo d'aria umida ed instabile dai quadranti meridionali verso l'Italia.

L'anticiclone, messo alle corde dalla saccatura, sarà costretto ad arretrare sull'Atlantico, lasciando scoperta l'area mediterranea ed europea. Presumibilmente, quindi, questa saccatura fredda dovrebbe portarsi verso il Mediterraneo Occidentale, favorendo l'innesco di una ciclogenesi. Ci attendiamo quindi l'ennesimo capovolgimento delle condizioni meteo.

Il maltempo vero e proprio dovrebbe entrare in azione dal 4 aprile, quando un vortice di bassa pressione andrà ad approfondirsi tra Sardegna e bacini occidentali italiani. Si avranno piogge, temporali e anche la neve sui rilievi alpini e forse dell'Alto Appennino, a causa dell'aria più fredda nordica. Il meteo perturbato dovrebbe finalmente colpire anche il Nord-Ovest dell'Italia.

METEO DI OGGI DOMENICA 31 CON STABILITA' ANTICICLONICA AL CAPOLINEA

Tanto sole primaverile caratterizzerà l'ultimo giorno di marzo, con pochi limitati inizialmente addensamenti sull'area del Basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Velature in giornata avanzeranno verso la Sardegna, con i primi cenni di cambiamento meteo per l'indebolimento dell'anticiclone da ovest. Nubi medio-alte innocue potranno raggiungere, entro sera, le Alpi Occidentali e la Liguria.

METEO CAMBIA DA INIZIO SETTIMANA, PIU' NUBI E QUALCHE PIOGGIA

Poche novità per domani lunedì, in quanto la giornata si presenterà ancora in gran parte soleggiata e stabile a parte velature alte e sottili, ma con nuvolosità in accentuazione sulle Isole Maggiori e qualche piovasco possibile sul sud della Sardegna. Addensamenti più compatti si avranno su settori alpini centro-orientali, anche qui con qualche precipitazione.

Da martedì il tempo dovrebbe peggiorare a partire dal Nord, con qualche pioggia più probabile sui rilievi. Possibile instabilità più accentuata in Sardegna, dove non sono escludere temporali anche forti. Sul resto della Penisola avremo prevalenti schiarite, salvo addensamenti diurni con qualche acquazzone su aree interne e montuose.

TEPORE PRIMAVERILE, DA MARTEDI' SI CAMBIA CON TEMPERATURE IN CALO

Domenica di piena primavera, con temperature che toccheranno valori fino a 22/23 gradi. Per lunedì non sono attese grosse novità, anche se il termometro inizierà lievemente a calare al Centro-Nord. Solo successivamente, in particolare verso metà settimana, l'arrivo del maltempo farà scendere le temperature in particolare al Nord e sulle regioni di ponente.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La fase più acuta del maltempo entrerà nel vivo tra il 4 e il 5 aprile Torneranno piogge per un affondo perturbato da nord, coadiuvato dall'intrusione di masse d'aria fredde che provocheranno un nuovo calo termico. Il maltempo probabilmente insisterà per più giorni, in quanto il minimo depressionario sull'Italia sarà alimentato da nuovi impulsi d'aria fredda fino al weekend.

METEO PARTICOLARMENTE PERTURBATO

Le stime indicano che la fase di maltempo possa assumere forte intensità sopratutto al Centro e Nord Italia. Potrebbe essere la maggiore ondata di maltempo dallo scorso Ottobre.

