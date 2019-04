Meteo 7 giorni: raffica di PERTURBAZIONI. MALTEMPO con PIOGGIA e NEVE

METEO SINO ALL'8 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Il netto cedimento dell'anticiclone apre la strada ad una fase meteo caratterizzata da marcata instabilità, se non a tratti maltempo. Il peggioramento sta per scaturire a seguito dell'affondo di una saccatura fredda fin sul Mediterraneo, dove verrà a generarsi un'attiva circolazione di bassa pressione alimentata da impulsi d'aria fredda nord-atlantica.

S'innescherà quindi un deciso deterioramento delle condizioni meteo fra mercoledì e giovedì. La traiettoria della saccatura stavolta è molto più occidentale, tanto che coinvolgerà persino la Penisola Iberica dopo aver investito le Isole Britanniche e la Francia. In tal modo l'Italia risentirà maggiormente del maltempo, coadiuvato da correnti umide meridionali.

Il dato più saliente è che verrà nettamente sradicato il vasto anticiclone protagonista a lungo a più riprese, in queste ultime settimane, su tutta l'Europa Centro-Occidentale e sul Mediterraneo. La circolazione ciclonica persisterà a lungo tra Iberia e Mar Mediterraneo, con una serie di perturbazioni che investiranno l'Italia.

FREQUENTE MALTEMPO PER IL RESTO DELLA SETTIMANA

Il peggioramento meteo entrerà quindi pienamente nel vivo nella parte centrale della settimana, quando la prima intensa perturbazione d'aprile investirà l'Italia accompagnandosi ad un'attiva depressione che si scaverà a ridosso della Sardegna. L'anticiclone, messo alle corde dalla saccatura, sarà costretto ad arretrare sull'Atlantico, lasciando scoperta l'area mediterranea ed europea.

Si avranno piogge, temporali e anche il ritorno della neve sui rilievi alpini e forse dell'Alto Appennino, a causa dell'aria più fredda nordica che lambirà l'Italia. Le condizioni di maltempo dovrebbero coinvolgere anche il Nord-Ovest, l'area che più tutte necessita di pioggia per alleviare la siccità e contrastare gli incendi boschivi degli ultimi giorni.

Una temporanea tregua ci sarà venerdì, quando piogge e temporali si concentreranno al Sud. Il resto d'Italia beneficerà dall'espansione di un promontorio anticiclonico mobile, favorito da un nuovo affondo freddo e perturbato verso la Penisola Iberica. Un'altra severa perturbazione investirà l'Italia nel corso del weekend, con maltempo specie al Centro-Sud.

METEO MERCOLEDI' 3 APRILE, PIOGGE E ROVESCI IN INTENSIFICAZIONE

Inizialmente le precipitazioni interesseranno Liguria e zone alpine e prealpine del Triveneto, ma seguirà un energico peggioramento nella seconda parte della giornata Nord-Ovest. Piogge e rovesci forti si avranno in Liguria e poi su aree alpine e prealpine occidentali in successiva estensione verso levante. In montagna i fenomeni risulteranno nevosi oltre i 1400/1600 metri, più in basso verso sera.

Coinvolte dalle precipitazioni anche parte delle pianure di Piemonte e Lombardia, ma in modo debole e intermittente. Spiccata variabilità al Centro-Sud, dove le correnti andranno a disporsi dai quadranti meridionali, con spazio per acquazzoni a carattere sparso soprattutto su aree interne e montuose appenniniche.

La parte attiva della perturbazione porterà un ulteriore peggioramento entro sera su aree alpine e pedemontane di Alto Piemonte e Lombardia, dove si intensificheranno le precipitazioni e anche la neve in montagna. Peggiora anche sul medio-alto versante tirrenico, con arrivo di piogge e temporali più diffusi in nottata.

APICE MALTEMPO GIOVEDI', POI BREVE TREGUA

Condizioni perturbate soprattutto al Nord, con precipitazioni copiose e anche intense tra Levante Ligure, Lombardia e Triveneto. Sul Nord-Ovest seguiranno schiarite, ma in un contesto di spiccata variabilità. Il maltempo colpirà anche il Centro-Sud, con precipitazioni più abbondanti che investiranno le regioni tirreniche dove assumeranno carattere temporalesco e grandinigeno.

TEMPERATURE IN NETTO CALO, ANCHE DI 8/10 GRADI

L'arrivo del maltempo, associato alla saccatura colma d'aria fredda, farà scendere le temperature in particolare al Nord e sulle regioni di ponente, che saranno in parte coinvolte anche da aria più fredda associata alla circolazione depressionaria. Qui i valori si porteranno anche al di sotto della media, favorendo il ritorno della neve a quote medie in montagna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il maltempo potrebbe tornare protagonista assoluto nel weekend, con un nuovo vortice ciclonico in lenta evoluzione dalla Penisola Iberica al Mediterraneo Centrale. Ci sarà probabilmente occasione per precipitazioni più forti al Centro-Sud, con un contesto depressionario che potrebbe aver molto da dire anche nella prossima settimana.

