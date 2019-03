Meteo 7 giorni: severo MALTEMPO dai primi di 2 APRILE in stile invernale

METEO SINO AL 4 APRILE 2019, ANALISI E PREVISIONE

Un netto cambio di scenario caratterizzerà il meteo della prossima settimana, quando verrà letteralmente spodestato il vasto anticiclone protagonista in questi giorni. L'alta pressione insisterà ancora per tutto il weekend, a protezione dell'Italia e di un'ampia parte dell'Europa Centro-Meridionale.

Assieme all'anticiclone, godremo di un weekend pienamente primaverile, con temperature in ulteriore aumento. Va detto che il fulcro dell'anticiclone andrà a collocarsi a nord delle Alpi sul Centro Europa dove si avranno le maggiori anomalie termiche, mentre in Italia i valori più elevati sono attesi tra il Nord e le regioni di ponente.

Non avremo però il caldo così anomalo avuto la scorsa settimana. Tale situazione si manterrà invariata sino all'apertura della nuova settimana, quando però l'anticiclone subirà già un erosione a causa dell'espansione di una modesta circolazione ciclonica da ovest, che farà da apripista al cambiamento più corposo atteso nei giorni successivi.

METEO MOVIMENTATO, SACCATURA FREDDA NELLA PROSSIMA SETTIMANA

Sono giunte le attese conferme in merito al peggioramento d'inizio aprile, a causa dell'affondo di una vasta circolazione perturbata a carattere freddo sull'Europa Centro-Settentrionale. L'anticiclone, messo alle corde dalla saccatura, sarà costretto ad arretrare sull'Atlantico, lasciando scoperta l'area mediterranea.

Presumibilmente, quindi, questa saccatura fredda dovrebbe portarsi verso il Mediterraneo, favorendo l'innesco di una ciclogenesi. Ci attendiamo quindi l'ennesimo capovolgimento delle condizioni meteo, per l'ingresso di correnti fredde ed instabili dalle alte latitudini verso il Mediterraneo.

Si potrebbe avere maltempo, di entità da definire, in quanto la rotta di questa incursione perturbata appare al momento ancora molto incerta. Tuttavia, dovrebbero tornare piogge, temporali e anche la neve sui rilievi alpini e dell'Alto Appennino, a causa dell'aria più fredda nordica. Al momento non si può ancora stabilire se le piogge abbondanti investiranno anche le regioni di Nord-Ovest.

METEO SABATO 30 PIU' STABILE GRAZIE ALL'ANTICICLONE IN RINFORZO

Facciamo un passo indietro al meteo del weekend e in particolare per sabato l'anticiclone sarà ormai padrone su tutta Italia e avremo cieli in gran parte sereni, pur con qualche velatura ed innocui annuvolamenti nelle ore diurne a ridosso dei rilievi, specie al Sud. Tuttavia le condizioni saranno nel complesso stabili e non sono attese precipitazioni.

METEO DOMENICA NEL SEGNO DELLA STABILITA' ANTICICLONICA

L'alta pressione garantirà meteo diffusamente stabile anche nell'ultimo giorno di marzo con tanto sole primaverile e pochi limitati addensamenti tra Calabria e Sicilia. Velature in giornata avanzeranno verso la Sardegna, con i primi cenni di cambiamento meteo per l'indebolimento dell'anticiclone da ovest.

METEO IN GRADUALE PEGGIORAMENTO DA INIZIO SETTIMANA

La giornata di lunedì si presenterà ancora in gran parte soleggiata e stabile a parte velature alte e sottili, ma con nuvolosità in accentuazione sulle Isole Maggiori e qualche piovasco possibile sul sud della Sardegna. Da martedì il tempo dovrebbe peggiorare a partire dal Nord, con qualche pioggia e neve sulle Alpi. Possibile maltempo in Sardegna.

PRIMAVERA E TEPORE, MA DA MARTEDI' SI CAMBIA

Ulteriore rialzo termico nel corso del weekend, con valori più elevati che si porteranno oltre la norma soprattutto tra il Nord e le regioni centro-settentrionali del versante tirrenico. Non tornerà il caldo anomalo della scorsa settimana, ma ci sarà di nuovo tepore con picchi di 22/23 gradi. Per lunedì non sono attese grosse novità, mentre da martedì avremo un calo termico a partire dal Nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sembra confermata la svolta per l'inizio di aprile, con un possibile peggioramento più acuto a partire dal 3 aprile. Torneranno piogge per un affondo perturbato da nord, coadiuvato dall'intrusione di masse d'aria fredde che provocheranno un nuovo calo termico. Si avrà quindi l'ennesimo sbalzo di questa primavera bizzarra e non è escluso maltempo quasi invernale per alcuni giorni.

