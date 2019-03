Meteo 7 giorni: ANTICICLONE primaverile, ultimi ACQUAZZONI sulle Isole

METEO SINO AL 27 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Si rinforza l'anticiclone anche sul Mediterraneo, con ultime incertezze meteo a ridosso delle due Isole Maggiori. Il campo di alta pressione è peraltro molto vasto, in quanto domina su gran parte dell'Europa Centro-Occidentale, costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere a latitudini molto elevate.

Meteo fine marzo: neve di primavera fino in pianura. E' successo nel 2007

Siamo ormai in primavera a tutti gli effetti con l'equinozio del 20 marzo. La primavera è quella mezza stagione contraddistinta dai grandi sbalzi termici, con cui già stiamo avendo a che fare da molte settimane, seppure prevalgano le fasi fin troppo miti per la stagione, con temperature spesso oltre la norma.

Ora il clima si sta di nuovo scaldando, a seguito del consolidamento dell'anticiclone. Le regioni settentrionali saranno quelle che beneficeranno maggiormente degli effetti dell'anticiclone, con temperature di nuovo in progressivo rialzo soprattutto nel weekend. Si profila quindi un altro periodo asciutto, con ulteriore siccità per il Nord Italia.

DIRETTA METEO dal MONDO, caldo estremo, ma anche freddissimo, ecco dove

ANTICICLONE E TEPORE, MA NOVITA' PROSSIMA SETTIMANA

Nel weekend l'anticiclone si rafforzerà fino a raggiungere il suo top. Di conseguenza avremo bel tempo quasi ovunque, ma ancora sabato le due Isole Maggiori saranno ancora alle prese con una circolazione instabile in progressiva attenuazione, derivante da un piccolo vortice ciclonico ormai isolatosi sul Nord Africa.

Meteo, STOP Alta Pressione Europa, prognosi del quando

Sul resto d'Italia l'anticiclone si andrà a consolidare, più forte sul Nord in quanto i massimi di pressione saranno oltralpe. Quest'alta pressione dovrebbe toccare il top per gli ultimi giorni della settimana dando luogo a meteo soleggiato su gran parte d'Italia. Un netto rialzo termico inizierà a concretizzarsi a partire dal Settentrione.

Nei primi giorni della nuova settimana non è escluso un cedimento anticiclonico, per effetto di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa che dovrebbe almeno lambire la Penisola apportando un diffuso calo delle temperature con venti in rinforzo. Probabilmente avremo un breve intermezzo d'instabilità, seguito da un nuovo rapido ritorno dell'alta pressione.

Il trend meteo dell'Estate letteralmente da incubo

METEO VENERDI' 22, ROVESCI SU ISOLE E SOLEGGIATO ALTROVE

Acquazzoni e isolati temporali colpiranno la Sicilia ed il sud della Sardegna. Entro sera fenomeni in attenuazione in Sardegna e gran parte della Sicilia, tranne residui rovesci sui settori occidentali e meridionali dell'Isola. Nubi sparse potranno interessare anche parte del Sud Peninsulare, ma senza fenomeni. Tempo soleggiato sul resto d'Italia.

Differenze meteo incredibili

METEO PIU' SOLEGGIATO NEL WEEKEND, ANTICICLONE PADRONE

Sabato fenomeni in attenuazione anche sulle Isole Maggiori, salvo degli isolati deboli piovaschi in un contesto ancora caratterizzato da nubi irregolari. Bel tempo altrove. Domenica dovrebbe essere una bella giornata un po' ovunque, con stabilità che si affermerà definitivamente anche tra Sardegna e Sicilia.

Meteo California: siccità conclusa dopo quasi un decennio

NUOVA ESPLOSIONE PRIMAVERILE, TEMPERATURE IN AUMENTO

Il maggiore contributo dell'anticiclone riporterà un vigoroso rialzo termico a partire dal Nord, con ritorno del tepore poi anche verso il Centro Italia, per quanto concerne i settori tirrenici. Clima un po' più fresco e ventilato al Sud, per le correnti ancora richiamate dai Balcani, e sulle Isole Maggiori, ma un aumento termico entro il weekend coinvolgerà anche queste zone.

Meteo da primavera in Russia, ondata di caldo nella zona degli Urali

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un possibile cambiamento potrebbe invece verificarsi nei primi giorni della nuova settimana, a seguito dell'espansione a nord dell'anticiclone che favorirebbe la discesa di un impulso freddo ed instabile dal Nord Europa. Le temperature torneranno rapidamente a calare, con instabilità, con un peggioramento atmosferico al Centro-Sud.

METEO 15 giorni: ad APRILE cambia tutto

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina