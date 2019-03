Meteo settimana: insidie al Sud e Isole Maggiori, altrove Alta Pressione

Il meteo della settimana sarà piuttosto monotono: dopo il fronte perturbato che ha portato piogge e rovesci questa notte al Nord e su Alta Toscana e in queste ore sta interessando Emilia Romagna e Nord est, [size= 1rem]che ha visto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, fenomeni anche intensi, con fiocchi di neve a quote collinari, [/size][size= 1rem]per tutto il resto della settimana l'Italia sarà abbracciata da un[/size] robusto campo di alta pressione di matrice azzorriana.[/i]

Ma con alcune insidie al Sud e le Isole Maggiori, dove si avrà l'influenza di un'area di instabilità atmosferica.

Un robusto campo di matrice azzorriana previsto per giovedì, ma in realtà ci interesserà da mercoledì fino ad almeno il prossimo fine settimana.

Davvero poche le novità: tanto sole e clima decisamente mite (con massime e che torneranno ancora una volta abbondantemente sopra i 20 gradi nel fine settimana).

Prestare attenzione a oggi e domani alla ventilazione sostenuta di tramontana e maestrale, per via del fronte freddo che ha valicato le Alpi questa notte, mentre da martedì in poi il meteo si farà statico, senza raffiche sostenute di vento.

Ventilazione sostenuta prevista per la giornata di oggi, ma attenzione anche a domani, soprattutto verso i lettori del Sud tirrenico.

A quando un cambio di rotta? In un periodo di di una settimana vediamo poche novità, se non quelle che si rilevano dalle mappe pioggia (stime), che indicano sopratutto piovaschi a ridosso dei settori orientali delle Isole Maggiori.

Pubblicato da Davide Santini

