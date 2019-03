Meteo domani, irrompe fronte freddo! Acquazzoni, neve e brusco calo termico

Una perturbazione sta entrando in scena ed è causa di un progressivo cambiamento meteo, dopo l'ennesima vampata di caldo che ha portato le temperature su livelli da primavera inoltrata. L'anticiclone tende quindi a soccombere, sotto la marcia della perturbazione.

La parte avanzata del sistema perturbato tende coinvolgere in modo più diretto il Nord Italia, con delle precipitazioni da ovest verso est che andranno ad intensificarsi. Ci sarà occasione per nuove nevicate in montagna, a quote inizialmente elevate e poi più basse per l'arrivo d'aria più fredda.

Meteo bizzarro come non mai, nuovo clamoroso saliscendi delle temperature

Il calo delle temperature, a partire dal Nord, sarà quindi la caratteristica più saliente dell'evoluzione meteo d'inizio settimana. Repentini cambiamenti meteo continuano a caratterizzare la scena in questo mese di marzo. Vediamo nel dettaglio quale tipo di tempo attenderci quindi per domani, lunedì 18 marzo.

Meteo invernale LUNEDI': neve bassa quota al Nord

Il fronte si porterà verso il Nord-Est, l'Emilia Romagna e Toscana, dove darà luogo a fenomeni un po' più corposi e presenti anche in pianura. Da segnalare la neve sulle Alpi Orientali fino a quote attorno agli 800 metri, localmente al di sotto, con fenomeni copiosi tra Dolomiti, Cadore e Carnia.

Condizioni più asciutte al Nord-Ovest, dove tenderanno a presentarsi ampie schiarite, a parte residui fenomeni sull'estremo Levante Ligure. Durante la giornata peggiora anche su gran parte del Centro Italia con estensione delle precipitazioni a Umbria e Marche, anche sotto forma di rovescio o temporale.

Previsioni climatiche per Estate: novità dai CENTRI METEO EUROPEI

Tra pomeriggio e sera di lunedì fiocchi di neve fin verso i 1000 metri si avranno su Appennino Tosco-Emiliano, ma con fenomeni in attenuazione. La neve interesserà anche i rilievi romagnoli e l'entroterra marchigiano settentrionale, a partire dai 1000/1200 metri, ma con sconfinamenti più in basso.

Il tempo resterà inizialmente stabile sul resto del Centro-Sud, salvo piovaschi sul Lazio e nubi più compatte sulla Campania dove è atteso qualche fenomeno entro fine giornata sui settori settentrionali. Le temperature subiranno un ulteriore calo al Nord e più marcato su regioni centrali e Sardegna.

METEO al 27 Marzo: forti sbalzi termici, sino al rischio FREDDO

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina