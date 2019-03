METEO 7 giorni: STOP CALDO, da oggi peggiora, tornano piogge e neve

METEO SINO AL 22 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Dopo la fase dominata da correnti settentrionali, che avevano determinato meteo ventoso e più freddo, adesso sono i flussi sud-occidentali protagonisti sulla Penisola con temperature di nuovo molto al di sopra della norma. Sta gradualmente affluendo aria più tiepida ed umida, a precedere una perturbazione la cui parte avanzata sta già entrando in azione.

Il fronte inizierà a coinvolgere il Nord Italia, con un peggioramento molto parziale al Nord-Ovest e più incisivo sul Triveneto, anche se non sono attese precipitazioni particolarmente diffuse ed abbondanti. Da segnalare il graduale afflusso dell'aria fredda al seguito della perturbazione, che avrà un'evoluzione ben più lenta delle precedente.

La perturbazione atlantica stenterà ad espandersi al resto della Penisola, ove il clima resterà inizialmente molto mite per l'afflusso di correnti meridionali. L'evoluzione meteo sarà comunque favorevole al progressivo ridimensionamento dell'anticiclone, causa lo sprofondamento del vortice depressione sul Mediterraneo.

METEO SETTIMANA, FASE INSTABILE E PIU' FREDDA MA POI ANTICICLONE

Le condizioni meteo si deterioreranno tra martedì e mercoledì anche il Sud, in quanto il vortice ciclonico sprofonderà sul Mediterraneo richiamando aria più fredda in quota. L'Italia si verrà a trovare nell'area di contrasto fra flussi africani e aria più fredda da nord/est, il che potrebbe creare i presupposti per i primi forti temporali di stagione.

Tornerà però anche la neve in Appennino, proprio per via del previsto raffreddamento almeno sulle regioni centrali. L'instabilità tenderà poi a localizzarsi verso il Sud attorno a metà settimana, mentre il Nord già da martedì dovrebbe risentire maggiormente di una nuova espansione dell'alta pressione da ovest.

A seguito del ritorno dell'anticiclone tornerà così ad aggravarsi la siccità sul Nord Italia. Il campo d'alta pressione tenderà poi ad irrobustirsi ulteriormente nella seconda parte della settimana, espandendosi all'intera Penisola e riportando caldo da primavera inoltrata. Solo il Sud risentirà di ulteriori interferenze d'aria fredda dai Balcani.

METEO DOMENICA 17 MARZO, PRIME PIOGGE AL NORD

Entrerà in scena la parte anteriore della perturbazione, con precipitazioni su Alpi Occidentali, Liguria, Alta Toscana ed Alto Piemonte, in estensione tra la sera e la notte alla Lombardia. Precipitazioni raggiungeranno anche zone alpine e prealpine del Triveneto, con neve attesa oltre i 1700 metri. Molte nubi sono attese anche lungo tutti i settori tirrenici, fino alla Campania.

METEO PRIMI GIORNI DI SETTIMANA, TEMPORALI E NEVE IN APPENNINO

Lunedì il fronte perturbato indugerà soprattutto tra Nord-Est e Toscana, con precipitazioni un po' più corpose. Ulteriori nevicate sulle Alpi, con fiocchi che si porteranno anche al di sotto dei 1000 metri sui settori orientali per aria più fredda. Peggiora in giornata anche su Umbria e Marche, con possibili rovesci temporaleschi. Qualche pioggia raggiungerà Lazio e nord della Campania.

In attesa il resto del Centro-Sud, dove aumenterà l'instabilità martedì, con acquazzoni più probabili sulle regioni centrali adriatiche ed aree interne e montuose in genere. Tra l'altro tornerà la neve in Appennino, a partire dai 1200 metri. Migliora invece al Nord, a parte residui fenomeni in Romagna. Mercoledì le precipitazioni si porteranno sulle Isole, bel tempo altrove salvo che sulle Adriatiche.

CALO TERMICO PRIMI GIORNI DI SETTIMANA, POI ALTRO FORTE AUMENTO

Da domenica temperature in calo al Nord, mentre sarà ancora mite al Centro-Sud. Lunedì la colonnina di mercurio scenderà su regioni centrali e Sardegna e nei giorni successivi un po' di freddo tornerà su tutto il Centro-Sud per correnti dai Balcani. Tuttavia, un nuovo netto aumento termico riprenderà nel contempo a manifestarsi a partire dal Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE

Scenario meteo favorevole a temporali anche occasionalmente violenti, in quanto l'Italia verrà a trovarsi in zona di confluenza fra aria fredda e flussi afromediterranei preesistenti. Da metà settimana l'anticiclone tornerà a guadagnare terreno sull'Italia e riporterà anche il caldo anomalo, più accentuato sul Nord Italia. Continueranno le brusche variazioni termiche.

