METEO 7 giorni: torna freddo con piogge e neve. Metà settimana, maltempo Centro Sud

METEO SINO AL 23 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Si va deteriorando il meteo, a causa di una perturbazione penetrata sul Nord Italia. Torna qualche pioggia, con fenomeni che si faranno più organizzati sul Nord-Est. Da segnalare il graduale afflusso dell'aria fredda al seguito della perturbazione, che avrà un'evoluzione ben più lenta delle precedente.

Di conseguenza, è atteso un deciso crollo termico e nevicate che si porteranno fino a quote medio-basse sulle Alpi Orientali. La perturbazione atlantica stenterà ad espandersi al resto della Penisola, ove il clima resterà inizialmente molto mite per l'afflusso di correnti meridionali. L'evoluzione meteo sarà comunque favorevole al progressivo ridimensionamento dell'anticiclone.

Un peggioramento tra martedì e mercoledì si verificherà anche al Sud e sulle Isole, in quanto il vortice ciclonico si porterà in piena azione sui mari italiani, richiamando correnti fredde. L'Italia si verrà a trovare nell'area di contrasto fra flussi africani e aria più fredda da nord/est, il che potrebbe creare i presupposti per i primi forti temporali di stagione. Attesa anche la neve in Appennino.

METEO SETTIMANA, DOPO FASE INSTABILE ANTICICLONE E RIALZO TERMICO

L'instabilità tenderà poi a localizzarsi verso il Sud e le Isole Maggiori attorno a metà settimana, con correnti fredde nord/orientali richiamate verso l'Adriatico. Al Nord il tempo migliorerà, in quanto risentirà maggiormente di una nuova espansione dell'alta pressione da ovest. Ultimi sussulti d'instabilità si avranno in Romagna.

Il campo d'alta pressione tenderà poi ad irrobustirsi ulteriormente nella seconda parte della settimana, espandendosi all'intera Penisola e riportando caldo da primavera inoltrata. Ancora una volta si conferma un trend di repentini sbalzi termici. A seguito del ritorno dell'anticiclone tornerà così ad aggravarsi la siccità sul Nord Italia.

METEO AVVIO SETTIMANA, TEMPORALI E NEVE SUI RILIEVI

Il fronte perturbato nella giornata di lunedì lo ritroveremo soprattutto tra Nord-Est e Toscana, con precipitazioni un po' più corpose. Ulteriori nevicate sulle Alpi, con fiocchi che si porteranno anche al di sotto dei 1000 metri sui settori orientali per aria più fredda. Peggiora in giornata anche su Umbria e Marche, con possibili rovesci temporaleschi. Neve in arrivo sull'Alto Appennino.

Qualche pioggia raggiungerà Lazio e nord della Campania. In attesa il resto del Centro-Sud, dove aumenterà l'instabilità martedì, con acquazzoni più probabili sulle regioni centrali adriatiche ed aree interne e montuose in genere. Tra l'altro tornerà la neve in Appennino, a partire dai 1000 metri. Migliora invece al Nord, a parte residui fenomeni in Romagna, con tempo generalmente assolato.

METEO META' SETTIMANA CON MIGLIORAMENTO, TEMPORALI SULLE ISOLE

Mercoledì le precipitazioni si porteranno sulle Isole Maggiori, bel tempo altrove salvo che sulle Adriatiche ove permarrà nuvolosità intensa con qualche acquazzone. Giovedì il vortice ciclonico affonderà sul Nord Africa, con tempo ancora instabile tra il sud della Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

DAL CALO TERMICO AD ALTRO FORTE AUMENTO IN SETTIMANA

Lunedì la colonnina di mercurio scenderà su regioni centrali e Sardegna e nei giorni successivi un po' di freddo tornerà su tutto il Centro-Sud per correnti dai Balcani. Tuttavia, un nuovo netto aumento termico riprenderà nel contempo a manifestarsi a partire dal Nord Italia, con il ritorno dell'anticiclone che nella seconda parte della settimana abbraccerà tutta la Penisola.

ULTERIORI TENDENZE

Da metà settimana l'anticiclone tornerà a guadagnare terreno sull'Italia e riporterà anche il caldo anomalo, più accentuato sul Nord Italia. Continueranno le brusche variazioni termiche, in quanto successivamente non sono da escludere nuovi repentini affondi freddi con temperature che mostreranno dei continui saliscendi.

Pubblicato da Mauro Meloni

