Meteo weekend: domenica un cambiamento

Il meteo del weekend sarà diviso in due fasi: la prima domani, sabato, una giornata molto mite per tutti per via di una rapida rimonta di un anticiclone subtropicale: la seconda domenica con un rapido fronte in arrivo dall'atlantico e precipitazioni abbastanza sparse ma rapide su Levante Ligure, alta Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto.

Purtroppo, in questo peggioramento, sarà ancora una volta saltato il Piemonte: in questa regione la siccità comincia a farsi particolarmente preoccupante, soprattutto in vista dei mesi a venire e del periodo caldo. Ma anche nelle altre regioni la situazione non è incoraggiante: le precipitazioni in arrivo saranno largamente insufficienti, e solo su Alpi e Prealpi ci sarà una discreta piovuta, soprattutto sul Friuli e alto Veneto.

Meteo e siccità al Nord: le previsioni di pioggia e neve

È possibile che le uniche zone dove non si sentano molto della siccità siano proprio queste ultime, grazie all'effetto stau che si viene a creare.

Estremizzazione meteo: i temporali saranno sempre più forti

La settimana prossima, invece, avrà un meteo caratterizzato da un'irruzione fredda con nuova ventilazione sostenuta lunedì, e poi successivamente da una rimonta della anticiclone delle Azzorre che fermerà qualsiasi fronte dall'Atlantico.

ClimateStrike: una lotta contro i cambiamenti climatici e l'estremizzazione meteo

Insomma, settimana di bel tempo da nord a sud, ma in questo caso oserei dire che avremo una settimana di "maltempo anticiclonico", proprio perché ci servirebbero precipitazioni abbondanti e organizzate e invece, dopo un rapido fronte di domenica, la situazione tornerà come prima.

Meteo da "mal di testa", ci si capisce poco

Clima e meteo: lo strano caso dello Stretto di Bering

Forti nevicate e fortissimi venti sulle Alpi svizzere

Meteo domani, CALDO in aumento sull'Italia. Ma novità imminenti a seguire

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina