Meteo Italia: repentini cambiamenti di pressione, venti tempestosi al Sud

Meteo Italia. Siamo finalmente tornati in un contesto classico primaverile con il ritorno della forte instabilità atmosferica e soprattutto con un clima nettamente meno caldo rispetto ai giorni scorsi. Ieri, una perturbazione atlantica, ha interessato dapprima parte del Nord Ovest, l'Emilia Romagna, il basso Veneto, per poi scendere verso il Centro Italia e la Sardegna dove si è registrato un nuovo rinforzo dei venti di Maestrale.

Oggi, la perturbazione, andrà a concentrare i suoi effetti essenzialmente sulle regioni meridionali. Piogge, temporali con qualche possibile grandinata, colpiranno il sud della Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata ed in seguito la Calabria e il nord della Sicilia. Attenzione anche a qualche nevicata possibile sulle zone appenniniche oltre i 1400-1500 metri di quota.

Allerta meteo Protezione Civile per varie regioni

Tempo in netto miglioramento invece su tutto il Nord e al Centro anche se non godremo di cieli totalmente sereni in quanto, soprattutto nelle ore pomeridiane, continueremo a registrare una moderata variabilità in particolare al Nord e sui settori tirrenici del centro.

Buone notizie invece per i giorni successivi. Soprattutto da Venerdì, l'alta pressione tornerà a fare la voce grossa riportando una fase di rinnovata stabilità atmosferica su gran parte del Paese. Solo all'estremo Sud potranno attardarsi residue note d'incertezza.

METEO ITALIA, dalla burrasca all'Alta Pressione, ma già domenica peggiora al Nord

Sabato sarà una bella e calda giornata per tutti anche se, dal pomeriggio, cominceranno a rinforzare i venti umidi meridionali, preludio ad un modesto peggioramento atteso per la seconda parte del weekend quando torneranno ad aumentare le nubi sul Nord Ovest e sull'area tirrenica centro settentrionale.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

METEO 15 giorni: tra CALDO, NUBIFRAGI e GRANDINE estremizzazione climatica

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina