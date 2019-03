METEO ITALIA, dalla burrasca all'Alta Pressione, ma già domenica peggiora al Nord

METEO SINO AL 19 MARZO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Le perturbazioni riescono ad affondare in modo più incisivo sul Mediterraneo, mantenendo meteo molto movimentato sull'Italia. Un nuova intrusione d'aria fredda d'estrazione polare segue la nuova perturbazione in rapida rotta verso il Sud Italia. Il clima si è quindi fatto più invernale, con temperature al di sotto della norma stagionale.

Vista la traiettoria nord-occidentale delle perturbazioni, il Nord Italia continua ad essere sistematicamente saltato. L'impatto dei fronti sulle Alpi fa in modo che la Val Padana stia al riparo, con anche il calo termico molto meno sentito rispetto al resto della Penisola. Il Centro-Sud risulta invece maggiormente spazzato dall'aria fredda e dai venti associati, con notevole instabilità.

Le correnti settentrionali persisteranno fino a venerdì per poi affievolirsi, a causa di una nuova rimonta da ovest dell'anticiclone che riporterà clima molto mite a causa di aria di provenienza sub-tropicale. Sono questi gli sbalzi tipici della primavera, con repentine variazioni termiche che si verificano anche nell'arco di poche ore.

L'anticiclone tornerà a spingere verso l'Italia nel weekend, apportando una tregua di generale bel tempo con temperature in netto aumento e di nuovo ben oltre la norma. Ci sarà nuovo tepore anomalo, ma fin da sabato le prime infiltrazioni d'aria umida da sud/ovest determineranno un progressivo aumento della nuvolosità sulle aree tirreniche.

Sarà questo l'anteprima del peggioramento, che nel corso di domenica si inizierà a far sentire sull'Italia del Nord-Ovest, con prime piogge e neve sulle Alpi. La parte più attiva della perturbazione entrerà poi in scena ad inizio settimana tra Lombardia e Nord-Est, con precipitazioni più significative.

Questa perturbazione stenderà probabilmente ad espandersi al resto della Penisola, ove il clima resterà particolarmente mite per l'afflusso di correnti dai quadranti meridionali. L'Italia potrebbe risultare contesa fra flussi africani e infiltrazioni più fresche atlantiche, il che potrebbe creare i presupposti per i primi forti temporali di stagione, sebbene localizzati.

Il grosso delle precipitazioni si porterà al Sud nella prima parte di giovedì con neve attorno ai 1000 metri. Residui fenomeni tra Abruzzo e Molise, ma in rapida attenuazione. Condizioni soleggiate altrove con un nuovo fronte in addossamento alle Alpi entro fine giornata, che poi scorrerà lungo la Penisola poco attivo con fenomeni scarsi o assenti.

Piovaschi venerdì si potranno avere sulle due Isole Maggiori ed in Calabria, zone dove peraltro soffieranno ancora intense correnti di maestrale. Bel tempo sul resto d'Italia, a parte residue nevicate sulle Alpi di confine. Sabato è atteso bel tempo, ma con primi cenni di nubi sui settori tirrenici a precedere un parziale peggioramento atteso per domenica.

L'aria fredda affluirà giovedì e sarà il Centro-Sud a risentirne in misura maggiore, mentre il Nord avrà a che fare con correnti favoniche più miti. Un generale rialzo termico è atteso sul finire della settimana, per effetto di una decisa rimonta anticiclonica. La fase mite proseguirà anche nei giorni successivi, specie al Centro-Sud.

Una nuova perturbazione sarà in azione all'inizio della prossima settimana, quando l'affondo di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica potrebbe richiamare piovose correnti sud/occidentali. Le piogge andrebbero a colpire principalmente il Nord ed in parte le regioni centrali, in un contesto caratterizzato da temperature superiori alla norma.

