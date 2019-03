Meteo domani, piogge e neve in rotta verso il Sud. Evoluzione e novità

Non c'è quasi nemmeno il tempo di una pausa che il meteo sta di nuovo peggiorando! Un secondo fronte perturbato, sulla stessa scia del precedente, sta già raggiungendo il nostro Paese e sarà seguito anch'esso da un'irruzione di aria più fredda.

Anche questa seconda perturbazione tenderà a saltare il Nord Italia, in virtù della traiettoria nord/occidentale. Discorso diverso per le regioni centrali e poi quelle meridionali, che risentiranno di piogge, temporali e nuove nevicate lungo la dorsale appenninica.

Meteo Italia: tempesta di vento, maltempo, crollo termico... l'altra faccia di marzo

L'impatto dei fronti sulle Alpi fa in modo che la Val Padana stia al riparo, con anche il calo termico molto meno sentito rispetto al resto della Penisola. La perturbazione fredda, in transito sull'Italia, sarà anch'essa molto rapida, sospinta da intense correnti nord-occidentali.

Vediamo quindi quale evoluzione attendersi per domani, giovedì 14 marzo. La perturbazione giovedì si concentrerà al Sud, con ultime precipitazioni mattutine anche tra Abruzzo e Molise. Non mancheranno acquazzoni e temporali soprattutto tra Puglia, Calabria e nord della Sicilia. Piovaschi colpiranno la Sardegna.

Meteo weekend, novità importantissime con un altro ribaltone

La neve in Appennino scenderà fin attorno ai 900/1000 metri, con temporanei sconfinamenti a quote inferiori durante i rovesci più intensi. Condizioni di bel tempo altrove, ma un nuovo fronte andrà ad addossarsi sui settori settentrionali alpini con tendenza a nevicate in sfondamento sui confini.

